Boom del settore immobiliare italiano negli ultimi 10 anni, +10% nel 2024



Boom del settore immobiliare italianoIl settore immobiliare italiano registra una crescita significativa, trainando l'economia nazionale. Il fatturato dei servizi immobiliari nel 2024 ha raggiunto i 40 miliardi di euro, con un incremento del 9,6% rispetto all'anno precedente. Questo successo è dovuto principalmente al comparto delle attività immobiliari, che ha registrato un aumento di 50 punti base, a differenza dei 10 punti base del settore delle costruzioni.

Crescita robusta e resilienza del mercato

Nonostante le tensioni geopolitiche, il mercato italiano dimostra una solida resilienza. Mario Breglia, presidente di Scenari Immobiliari, evidenzia la capacità del settore di adattarsi e crescere. L'innovazione tecnologica e l'offerta di servizi sempre più sofisticati contribuiscono a questa crescita. L'immobile non è più solo un bene statico, ma un ecosistema di servizi innovativi.

Occupazione e dimensione delle imprese

Il settore impiega oltre 1,5 milioni di addetti in Italia, con un incremento del 10,3% dal 2015. Le imprese attive sono oltre 518.000, ma la dimensione media è piccola, con solo 3 occupati per impresa nel 2023. L'Italia si distingue a livello europeo, rappresentando una impresa su 6,5 del settore. La Germania, con 2,77 milioni di occupati, si conferma leader europeo.

Edilizia sostenibile: una sfida per il futuro

Fabrizio Capaccioli, presidente del Green Building Council Italia, sottolinea l'importanza di un'edilizia sostenibile. Una forte collaborazione pubblico-privata è fondamentale per costruire città rispettose dell'ambiente e attente al benessere collettivo. La transizione verso un'edilizia sostenibile non è solo una necessità ambientale, ma un'opportunità per migliorare la qualità della vita e creare città più inclusive. Il futuro dell'Italia richiede un approccio umano, sociale e inclusivo.