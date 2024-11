Bitcoin: previsioni ancora positive?



Il Bitcoin ha raggiunto nuovi massimi storici, alimentando l'interesse degli investitori ma anche le preoccupazioni su un possibile ritardo nell'ingresso nel mercato. Analizzando i dati, emerge un quadro positivo per il futuro della criptovaluta.

Record storici e aspettative future

Il Bitcoin ha toccato quota $93.445 mercoledì con un incremento del 151% nell'ultimo anno. I dati di Deribit mostrano un forte ottimismo tra i trader di derivati: l'interesse aperto per le opzioni call (che danno il diritto di acquistare Bitcoin a un prezzo prestabilito) è quasi doppio rispetto alle opzioni put (che danno il diritto di vendere). Questo indica una netta prevalenza di scommesse rialziste.

L'interesse aperto per le opzioni call con scadenza il 27 dicembre che prevedono un prezzo di $100.000 è particolarmente elevato. Similmente, per le opzioni con scadenza il 28 marzo 2025, l'interesse aperto per le call con prezzi strike di $120.000, $110.000 e $100.000 è molto significativo. Luuk Strijers, CEO di Deribit, conferma questo orientamento positivo, dichiarando che gli investitori si stanno posizionando per ulteriori rialzi.

Analisi del mercato e prospettive a lungo termine

Sean Farrell, responsabile della strategia di asset digitali presso Fundstrat, condivide questa visione. Sebbene un consolidamento temporaneo sia possibile, mancano segnali di eccesso speculativo. I tassi di finanziamento annualizzati per i future perpetui su Bitcoin, seppur saliti a un picco del 59% il 12 novembre, sono scesi al 12,9%, rimanendo comunque entro un range storicamente sostenibile. Secondo Farrell, questo livello di leva finanziaria può persistere se accompagnato da afflussi di capitale e una forte domanda spot. Il mercato, insomma, sembra robusto e pronto ad affrontare nuove sfide.

In sintesi, gli indicatori suggeriscono un trend rialzista per il Bitcoin nel 2024, con aspettative di prezzi significativamente più alti. Nonostante le inevitabili fluttuazioni, l'ottimismo degli investitori sembra solido.