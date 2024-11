AI e Mercato del Lavoro: Un'analisi del 2025



Il rapido sviluppo dell'AI sta trasformando profondamente il mercato del lavoro. Questo articolo analizza l'impatto dell'AI in diversi settori, evidenziando sia le sfide che le opportunità.

L'ascesa degli avatar digitali e la diminuzione dei salari

In Cina, l'utilizzo di avatar digitali alimentati da AI nel settore dello streaming live sta rivoluzionando il mercato. Startup cinesi creano avatar realistici con pochi minuti di filmato, riducendo la dipendenza da streamer umani. McKinsey riporta una diminuzione del 20% dei salari medi degli streamer a causa dell'introduzione dell'AI. Questo fenomeno rappresenta un esempio di come l'AI superi le capacità umane in tempo reale, con alcuni streamer che utilizzano avatar digitali per trasmettere 24 ore su 24, continuando le vendite anche durante il riposo dell'operatore umano. La situazione è complessa, e molte aziende non sanno come affrontare la situazione.

L'AI: una soluzione alle difficoltà del mercato del lavoro?

Per la Siemens, l'AI potrebbe alleviare le carenze di manodopera, facilitando l'accesso a lavori tecnici a un pubblico più ampio. In passato, lavorare per Siemens richiedeva una laurea in ingegneria elettrica o meccanica; ora, l'AI rende la tecnologia più accessibile. L'AI apre nuove opportunità, ma non risolve totalmente i problemi occupazionali.

Il settore bancario e la trasformazione digitale

Anche il settore bancario sta subendo una profonda trasformazione. Molte banche prevedono una drastica riduzione degli sportelli bancari fisici. L'interazione umana rimane fondamentale per situazioni complesse, ma l'AI generativa sta migliorando l'efficienza dei call center e delle sedi tecnologiche. Tante Banche stanno già investendo nell'AI per ottimizzare i servizi e ridurre i costi. Le implicazioni per il personale bancario sono ancora da valutare nel dettaglio.

L'aggiornamento della forza lavoro: una strategia vincente

Siemens ha scelto di aggiornare la sua forza lavoro esistente, invece di sostituire i dipendenti con l'AI. Questa strategia dimostra che l'adattamento e la formazione sono cruciali per affrontare le trasformazioni tecnologiche. L'investimento nella formazione dei dipendenti è fondamentale per garantire una transizione fluida verso un futuro basato sull'AI. Questa strategia di aggiornamento potrebbe rivelarsi vincente per altre aziende.