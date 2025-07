Warner Bros Discovery Italia: un bilancio da record con Fazio e Amadeus

La solidità finanziaria emerge con forza da ogni dato. Il margine operativo lordo, un indicatore chiave della redditività aziendale, ha raggiunto i 52,8 milioni di euro, in forte crescita dai 32,5 milioni del 2023. Di conseguenza, il risultato operativo ha toccato i 45,7 milioni, quasi raddoppiando i 23,7 milioni dell'anno precedente. Un'impressionante utile netto di 45,11 milioni di euro si staglia sul fronte dei profitti, quasi il doppio dei 25,4 milioni del 2023. Questo significativo balzo in avanti è stato ulteriormente rafforzato da proventi finanziari, che hanno contribuito con 13,6 milioni di euro, un aumento consistente rispetto agli 8 milioni del 2023. L'azienda mostra una salute eccellente, con un robusto rapporto utili-ricavi del 16,4% e un patrimonio netto che si consolida a 316,17 milioni di euro, in ulteriore aumento rispetto ai 271 milioni del 2023. La forza motrice dietro questi numeri è stata, in gran parte, la raccolta pubblicitaria, autentico motore dei ricavi del gruppo.



Nel 2024, questa voce ha toccato l'impressionante cifra di 248,7 milioni di euro, registrando un aumento di ben 25 milioni rispetto al 2023, pari a un incremento dell'11,2%. Altri contributi significativi provengono dalle operazioni intragruppo, che hanno generato 20,6 milioni di euro in prestazioni di servizi, e dai ricavi TV, che hanno fruttato 5,5 milioni. Ulteriori 3,5 milioni sono giunti da altre fonti di reddito. L'impatto di personalità di spicco come Fabio Fazio e, più recentemente, Amadeus, ha giocato un ruolo cruciale in questo successo. Il primo, con il suo programma su Nove, ha potuto esercitare la sua influenza per un intero esercizio finanziario, mentre l'arrivo del secondo ha iniziato a farsi sentire negli ultimi quattro mesi del periodo considerato. Il bilancio riflette esclusivamente le performance dei canali in chiaro:

- Nove - Real Time - MotorTrend - Dmax - Warner tv - Hgtv - Food network - Giallo - Frisbee - K2 Le attività legate a Eurosport e al mondo della pay-TV sono, per loro natura, gestite su scala pan-europea e non rientrano in questo specifico rendiconto italiano.



Il 2024 è stato un anno da record anche per gli ascolti TV del portfolio di Discovery Italia. La share televisiva media, calcolata sull'intero giorno, ha raggiunto un impressionante 8,9%, in crescita del 9% sul 2023. Il picco è stato raggiunto in prima serata, con una share record del 9,1%, segnando un aumento del 18% rispetto all'anno precedente. Un aspetto particolarmente significativo è stata la capacità del gruppo di intercettare un pubblico più giovane, con un'età media di 57 anni, inferiore ai 63 anni della media televisiva. In particolare, il canale Nove ha brillato, conseguendo risultati storici nelle fasce orarie più importanti: 2,3% di share sul totale giorno, 3,2% in prima serata e un notevole 3% in seconda serata, con un aumento del 27% su base annua. Questo trend di crescita non si è fermato, ma è proseguito con vigore anche quest'anno. A giugno, Warner Bros Discovery Italia ha consolidato la sua posizione, registrando un nuovo record del 10,5% di share nelle 24 ore, un incremento dell'8% rispetto a giugno 2023, e un 9,7% di share in prima serata, con un aumento del 17%.



Questi dati sottolineano una traiettoria di successo duratura, alimentata da scelte strategiche lungimiranti nel panorama mediatico italiano.