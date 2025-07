L'inflazione statunitense scuote Wall Street: cosa bolle in pentola per la Federal Reserve?

Si è osservato un aumento dei prezzi per beni di largo consumo, come caffè e divani, ma gli articoli non soggetti a dazi, almeno per ora, quali le automobili, hanno mantenuto quotazioni stabili.

L'attenzione si è spostata rapidamente sui dati relativi ai prezzi alla produzione, attesi a breve. Questi potrebbero rivelare una pressione sui prezzi ancora maggiore, poiché le aziende potrebbero non aver ancora trasferito interamente i costi più elevati ai consumatori finali. Una tale dinamica confermerebbe quanto sostenuto a più riprese dal presidente della Federal Reserve, Jay Powell, riguardo alla potenziale comparsa di un'impennata inflazionistica legata ai dazi nel corso dell'estate. Tale scenario giustificherebbe una cautela nelle decisioni sui futuri tagli dei tassi di interesse.

Gli operatori hanno ascoltato attentamente. Le scommesse sui tagli dei tassi per il resto dell'anno si sono ridotte a circa 43 punti base, rispetto ai quasi 50 punti base previsti all'inizio della settimana. Il presidente Donald Trump ha, dal canto suo, offerto una lettura diversa dei dati, pubblicando sulla sua piattaforma Truth Social un messaggio inequivocabile: "Prezzi al consumo BASSI.

Abbassate il tasso della Fed, ORA!!!" .

Il presidente Trump ha più volte criticato la Federal Reserve per non aver ridotto i tassi, arrivando persino a chiederne le dimissioni di Powell. Queste esternazioni hanno alimentato il timore che il presidente degli Stati Uniti miri a esercitare un'influenza eccessiva sull'indipendenza della banca centrale. Il mandato di Powell come presidente terminerà nel maggio del prossimo anno, ma resterà nel consiglio dei governatori fino a gennaio 2028. Recentemente Trump ha suggerito che il segretario al Tesoro, Scott Bessent, potrebbe essere un possibile candidato a sostituire Powell, ma ha aggiunto: "poiché mi piace il lavoro che sta facendo", potrebbe non finire come un contendente. Bessent, in un'intervista a Bloomberg Surveillance, ha rivelato che un "processo formale" per identificare il prossimo presidente della Federal Reserve è già in corso.





Come se tutto ciò non bastasse a tenere impegnati gli investitori, la stagione degli utili negli Stati Uniti è appena iniziata. JPMorgan Chase e Citigroup hanno superato le aspettative martedì, ricevendo però una risposta mista dal mercato. Nondimeno, l'S&P 500 è salito di circa un terzo di punto percentuale, e il Nasdaq ha aggiunto un quarto di punto, segnando la quinta chiusura record su sei sessioni per l'indice ad alta tecnologia.

Tra le banche che presenteranno i loro risultati oggi figurano colossi come Goldman Sachs, Morgan Stanley e Bank of America. In aggiunta, Johnson & Johnson fornirà un'importante fotografia sullo stato di salute dei consumatori. Il calendario aziendale, al contrario, si presenta relativamente più tranquillo in Europa, dove i future sugli indici azionari indicano un'apertura mista. Anche la borsa di Londra, il FTSE, riapre dopo aver toccato un massimo storico martedì, per poi chiudere la giornata in calo dello 0,7%, la sua flessione più significativa dai disordini tariffari post "Liberation Day" di inizio aprile.





L'evento principale per il Regno Unito saranno i dati sui prezzi al consumo. Il consenso tra gli economisti prevede che l'inflazione complessiva si mantenga stabile al 3,4%. Catherine Mann, membro del comitato di politica monetaria della Banca d'Inghilterra, ha dichiarato martedì che le pressioni inflazionistiche rimangono una sfida, nonostante il rallentamento del ritmo di crescita dei salari negli ultimi mesi.