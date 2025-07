L'inflazione nell'Eurozona tocca di nuovo il 2,0%: i dati di giugno 2025

La fotografia che emerge rivela un quadro variegato tra gli Stati membri. Si sono registrate le percentuali annuali più contenute, vere e proprie eccezioni nel panorama attuale:

- a Cipro, con un modesto 0,5%;

- in Francia, dove si è assestata allo 0,9%;

- in Irlanda, che ha segnato un 1,6%. Dall'altra parte della bilancia, alcuni Paesi hanno mostrato tassi di inflazione decisamente più elevati, spingendo la media generale verso l'alto. Tra questi, spiccano i valori più alti:

- in Romania, che ha raggiunto il 5,8%;

- in Estonia, con il 5,2%;

- in Ungheria, attestatasi al 4,6%;

- in Slovacchia, anch'essa al 4,6%. Confrontando il dato di giugno 2025 con quello di maggio, si nota una dinamica complessa: l'inflazione annuale è calata in cinque Stati membri, ma è cresciuta in ben ventidue, testimoniando la persistenza di pressioni sui prezzi in molte economie. Un'analisi più approfondita delle componenti che hanno contribuito all'inflazione annuale nell'Eurozona a giugno 2025 rivela come alcuni settori abbiano esercitato un'influenza maggiore rispetto ad altri.



Il contributo più significativo è venuto dai servizi, che hanno aggiunto ben +1,51 punti percentuali al tasso complessivo. A seguire, un impatto notevole è stato quello del comparto alimentari, alcol e tabacco, che ha contribuito per +0,59 punti percentuali. I beni industriali non energetici hanno fornito un apporto più modesto, pari a +0,13 punti percentuali. Curiosamente, il settore dell'energia ha invece esercitato una pressione deflattiva, sottraendo -0,25 punti percentuali all'inflazione complessiva, suggerendo un certo allentamento sui prezzi energetici che però non è bastato a contenere l'ascesa generale. Questo rialzo al 2,0% nell'Eurozona riaccende il dibattito sulle future mosse di politica monetaria.