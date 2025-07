L'Unione Europea rivoluziona i fondi: stretta sui pagamenti legati allo Stato di Diritto

È un principio essenziale che sorregge l'intero bilancio dell'UE, ma con il nuovo quadro finanziario si assisterà a un'applicazione ancora più incisiva. La presidente von der Leyen ha chiarito che, all'interno dei piani nazionali di partenariato regionale, lo Stato di Diritto e i diritti fondamentali diverranno esplicitamente condizioni imprescindibili per ricevere investimenti e priorità per l'attuazione delle riforme. Una "condizionalità intelligente", come definita, che punta a destinare i fondi dell'UE in modo responsabile, sorretti da solide garanzie, requisiti chiari e incentivi mirati, tutto nell'interesse supremo dei cittadini europei. La voce più cospicua di questo bilancio settennale è rappresentata dal pacchetto dei Piani di Partenariato Nazionali e Regionali (PNR). Se le cifre proposte verranno confermate, quasi la metà della spesa prevista, per un totale di 865 miliardi di euro, sarà destinata a questi piani. Nonostante l'importanza dell'annuncio, la presidente von der Leyen non ha fornito dettagli precisi sulle modalità dei controlli relativi allo Stato di Diritto.



Eppure, un'analisi di una bozza di regolamento, emersa da fonti europee, rivela l'introduzione di condizioni vincolanti senza precedenti. Uno Stato membro dovrà infatti dimostrare di aderire ai valori fondamentali dell'UE, inclusi la Carta dei diritti fondamentali e l'articolo 2 del Trattato dell'UE, per ottenere il finanziamento di progetti. La bozza menziona esplicitamente anche il pieno rispetto del principio di parità di genere. Una novità di grande rilievo risiede nel legame tra i pagamenti e la relazione annuale sullo Stato di Diritto. Questo meccanismo mira a rafforzare concretamente i diritti fondamentali in tutta l'Unione. Nel caso di mancato rispetto di queste condizioni, la Commissione notificherà la violazione al Paese membro interessato. Se non verranno apportate modifiche, potrà proporre al Consiglio la sospensione dei pagamenti. L'obiettivo ultimo di questo nuovo quadro normativo è promuovere la nascita e il consolidamento di società aperte, basate sui diritti, democratiche e realmente inclusive.



Si richiederà un rafforzamento significativo della giustizia, un'intensificazione della lotta alla corruzione, la tutela del pluralismo mediatico e una trasparenza senza precedenti, anche attraverso la pubblicazione in una banca dati centrale dei beneficiari finali dei fondi UE. Il bilancio proposto include anche una nuova linea di spesa, denominata AgoraEU, che, insieme a Erasmus+, riceverà complessivamente 49 miliardi di euro. L'intento è chiaro: sostenere i valori fondanti dell'UE, la democrazia, la libertà di stampa e il ruolo vitale della società civile. Questo nuovo assetto normativo potrebbe porre l'Ungheria in una posizione di particolare difficoltà nel prossimo ciclo di bilancio. Attualmente, l'Ungheria è l'unico Paese soggetto alla procedura dell'articolo 7 del Consiglio, che potrebbe condurre alla sospensione del diritto di voto. Al contempo, affronta anche la procedura sullo Stato di Diritto, che ha già comportato il congelamento di ingenti fondi europei a causa del rischio di corruzione sistemica.



Budapest definisce queste misure "vendette politiche", una narrazione che contrasta con la ferma posizione di Bruxelles. Al momento, l'Ungheria può accedere solo ai fondi di coesione e ai fondi agricoli. Tuttavia, anche questi saranno presto integrati nei nuovi PNR, i quali, a loro volta, potranno essere sospesi qualora la Commissione Europea dovesse rilevare ulteriori violazioni dello Stato di Diritto. È importante sottolineare che la proposta di bilancio presentata dalla presidente von der Leyen è ancora un punto di partenza. Dovrà ottenere l'approvazione del Parlamento Europeo e di tutti i 27 Stati membri per i prossimi sette anni. Ogni Paese, inclusa l'Ungheria, detiene il diritto di veto sul bilancio settennale, rendendo il percorso verso l'adozione definitiva un complesso negoziato politico.