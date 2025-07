Intesa Sanpaolo svela il ruolo chiave nella transizione energetica globale:

Questa iniziativa, supportata da un finanziamento che supera i 700 milioni di euro, mira a catturare e stoccare fino a 800mila tonnellate di CO₂ all'anno. Ciò contribuirà significativamente alla neutralità climatica non solo della Svezia, ma dell'intera Unione Europea. L'impianto si basa sulla tecnologia Bio-CCS (Bioenergy with Carbon Capture and Storage), un sistema rivoluzionario che permette di ottenere emissioni negative: la CO₂ viene intercettata prima di disperdersi nell'atmosfera e poi stoccata in formazioni rocciose sotterranee, riducendo attivamente il carbonio nel ciclo naturale. Questo è un passo audace verso la riduzione dell'impatto ambientale su scala globale.

Nicola Doninelli, responsabile Distribution Platforms & GTB della Divisione IMI CIB, ha evidenziato l'orgoglio del team: "Siamo orgogliosi di supportare Stockholm Exergi in un progetto che avrà un impatto significativo nella lotta contro il cambiamento climatico, contribuendo concretamente alla transizione energetica globale". Ha anche sottolineato che Intesa Sanpaolo conferma così il suo ruolo consolidato di partner strategico per iniziative di rilevanza planetaria, quelle che affrontano direttamente le sfide ambientali e la crescente necessità di soluzioni energetiche più sostenibili.





L'azione della banca non si ferma al Nord Europa. Negli Stati Uniti, la Divisione IMI CIB di Intesa Sanpaolo ha avuto un ruolo cruciale nella realizzazione del progetto SunZia, la più grande infrastruttura eolica del Paese. Parliamo di un elettrodotto di 885 chilometri che collegherà il New Mexico alla California, veicolando ben 3 GW di energia pulita. Con un investimento complessivo superiore a 8,8 miliardi di dollari, guidato da Pattern Energy – uno dei maggiori operatori di rinnovabili in Nord America –, la banca ha operato in veste di initial coordinating lead arranger, joint bookrunner

- e co-green loan structuring agent, proponendo anche efficaci soluzioni di copertura.

L'impegno di Intesa Sanpaolo negli USA si è esteso anche a infrastrutture emblematiche per efficienza e sostenibilità.

A Miami, la banca ha supportato la strutturazione di un finanziamento da 350 milioni di euro per MSC Crociere, destinato al più grande terminal crocieristico americano nella Biscayne Bay.



Questo terminal, progettato per accogliere fino a 36mila passeggeri al giorno, sarà costruito secondo i più elevati standard del Green Building Rating System, grazie all'impiego di materiali ecosostenibili e a un'architettura a basso impatto ambientale.

Contemporaneamente, la banca ha partecipato al finanziamento che ha raggiunto i 6,63 miliardi di dollari per la Fase A del nuovo Terminal 1 dell'aeroporto John Fitzgerald Kennedy (JFK) di New York. Questo rappresenta il più grande investimento singolo in infrastrutture aeroportuali nel Paese. Il nuovo terminal, previsto entro il 2026, si estenderà su 223mila metri quadrati e accoglierà oltre 10 milioni di passeggeri annui entro il 2030, con un costo totale stimato in circa 9,5 miliardi di dollari, suddivisi in tre fasi.

Oltre l'Atlantico, l'influenza di Intesa Sanpaolo raggiunge l'America Latina. In Brasile, la banca ha preso parte al finanziamento di 1,3 miliardi di euro per la costruzione della Linea 6 della metropolitana di San Paolo.



Questo è un progetto cruciale per la mobilità elettrica e l'inclusione sociale, realizzato da Concessionária Linha Universidade, con la guida di Acciona e la collaborazione della banca brasiliana BNDES.

In Cile, un'ulteriore conferma dell'attenzione ai mercati emergenti: la banca ha sottoscritto una linea di credito di 315 milioni di dollari a favore di Mytilineos, società greca leader nelle energie rinnovabili, per la realizzazione di quattro nuovi parchi solari. Questi impianti, con una capacità complessiva di 588 MW, una volta operativi, produrranno circa 1,6 TWh di energia pulita all'anno, impedendo l'emissione di oltre 600mila tonnellate di CO₂.

L'impegno per la transizione energetica è forte anche nel Nordest degli Stati Uniti. A New York, la Divisione IMI Corporate & Investment Banking ha strutturato e co-sottoscritto, insieme a un pool di banche internazionali, un prestito a lungo termine di 870 milioni di dollari a favore di Greenbacker Renewable Energy Company.



Questa società è specializzata nella gestione di investimenti mirati alla transizione energetica. Il finanziamento è destinato all'acquisizione, costruzione e gestione di Cider, il più esteso parco solare fotovoltaico dello Stato di New York. Con una potenza di 500 MWac (674 MWdc), Cider fornirà energia a più di 120mila famiglie nella Contea di Genesee, creando centinaia di posti di lavoro nel settore della produzione energetica sostenibile. In questa operazione, la divisione di Intesa Sanpaolo ha ricoperto ruoli chiave come coordinating lead arranger, bookrunner

- e co-syndication agent.

Doninelli ha ribadito con fermezza: "Siamo orgogliosi di riaffermare la nostra posizione nella green economy come attore chiave in un importante accordo di transizione energetica negli Stati Uniti, dove abbiamo una vasta esperienza e un forte track record nel settore". L'attenzione della banca verso la finanza sostenibile continua a guidare progetti di grande respiro che delineano un futuro energetico più verde e resiliente per intere regioni del mondo.