Tensioni in medio oriente pesano sui mercati: le borse europee e Wall Street in calo

A Milano, il Ftse Mib si è allontanato nuovamente dalla soglia psicologica dei 40.000 punti, terminando la giornata in flessione dell'1,36%. Il segno meno ha caratterizzato anche gli altri principali listini del Vecchio Continente: il Cac di Parigi ha perso lo 0,7%, il Dax di Francoforte l'1%. Ancora, l'Aex di Amsterdam ha ceduto lo 0,4%, l'Ibex di Madrid è sceso dell'1,4% e il Ftse 100 di Londra ha registrato un calo dello 0,4%.

Anche Wall Street si è mossa in territorio negativo. Il sentiment degli investitori è stato influenzato non solo dalle preoccupazioni per il potenziale allargamento del conflitto tra Israele e Iran, ma anche dai dati macroeconomici giunti dagli USA. I prezzi all'importazione di maggio sono rimasti invariati, mentre le vendite al dettaglio hanno segnato un calo superiore alle attese (-0,9% a maggio, contro il -0,6% stimato dagli economisti).

Pure la produzione industriale a maggio ha deluso le stime.

Sul fronte delle banche centrali, la Banca del Giappone ha optato per mantenere i tassi d'interesse stabili, citando l'incertezza economica alimentata anche dalla guerra commerciale in corso. L'attesa è ora puntata sulla riunione della Federal Reserve, prevista per mercoledì 18 giugno, dalla quale si attendono indicazioni sulla politica monetaria. Molti nel mercato prevedono che la Fed manterrà lo status quo.

La paura di un'escalation in Medio Oriente rimane palpabile. Nei giorni precedenti, l'ipotesi di un conflitto di breve durata aveva guadagnato terreno dopo che, secondo alcune indiscrezioni riportate dal Wall Street Journal, l'Iran si sarebbe detto pronto a cessare le ostilità con Israele e a riavviare i negoziati sul programma nucleare con gli Stati Uniti.

Il gesto del presidente degli USA di abbandonare il G7, però, ha fatto svanire rapidamente questo ottimismo, riaccendendo la cautela sui mercati.

A Piazza Affari, la giornata è stata caratterizzata da movimenti contrastati all'interno del listino principale.

Il titolo migliore è stato quello di Brunello Cucinelli, che ha guadagnato il 2,3%. Il fondatore dell'azienda si era mostrato fiducioso sulle prospettive del marchio in occasione dell'evento Pitti Uomo, malgrado le incertezze legate ai dazi internazionali.

Hanno retto bene i titoli del settore petrolifero, spinti dal recupero del prezzo del greggio. Questo rimbalzo è diretta conseguenza del riaccendersi dei timori per la situazione in Medio Oriente, che suggerisce possibili interruzioni delle forniture. Saipem è salita del 2,1%, mentre Tenaris ha guadagnato l'1,6% ed Eni l'1,1%.



Gli investitori per Eni hanno anche guardato con interesse all'Accordo Quadro siglato con Petronas, che pone le basi per la creazione di una nuova società a partecipazione congiunta. Questa entità gestirà gli asset delle due compagnie in Indonesia e Malesia.

Sul versante opposto, le banche hanno subito pesanti ribassi.

Le flessioni più significative hanno riguardato:

- Intesa Sanpaolo, scesa del 2,7%;

- UniCredit, che ha perso il 3,6%;

- Mediobanca, in calo dell'1%;

- Banco BPM, con una perdita dello 0,4%.

Durante la Ceo conference di Mediobanca, l'amministratore delegato di UniCredit, Andrea Orcel, ha spiegato che l'istituto non potrà procedere con un'offerta pubblica di scambio su Banco BPM senza chiarezza normativa sul cosiddetto "golden power". Al momento, ha aggiunto, non ci sono movimenti concreti in quella direzione.



Il numero uno di UniCredit ha anche precisato che la quota detenuta in Generali (-1,2%) non è considerata strategica e che l'istituto ne ridurrà gradualmente la partecipazione fino ad uscire completamente dal capitale della compagnia assicurativa. Infine, la joint venture annunciata con l'azienda turca Baykar non è riuscita a dare slancio al titolo Leonardo, che ha terminato la giornata in discesa dell’1,8%.