Mercati in bilico tra geopolitica e banche centrali: conflitto Israele-Iran e la scelta della BOJ

Intanto, il prezzo del petrolio è schizzato, con un aumento di quasi il 2% nelle prime ore asiatiche, portando il rialzo complessivo oltre il 7,5% dall'inizio delle ostilità venerdì. Anche i futures su Wall Street hanno segnato ribassi. Solo le valute hanno mostrato una certa stabilità, con il dollaro USA che ha ripreso il suo ruolo tradizionale di bene rifugio. Il timore maggiore resta l'eventuale coinvolgimento degli Stati Uniti, una mossa che amplierebbe drasticamente lo scontro. Un collaboratore della Casa Bianca ha però smentito voci di attacchi diretti contro l'Iran da parte americana. Il segretario alla Difesa, Pete Hegseth, parlando a Fox News, ha invece sottolineato l'intenzione del presidente Trump di cercare un accordo con l'Iran sulle attività nucleari, affermando al contempo che gli USA difenderanno i propri interessi nella regione.

Ciononostante, i mercati hanno mostrato una certa resilienza negli ultimi tempi di fronte agli sviluppi tra Israele e Iran. Gli investitori sembrano guardare oltre le crisi globali, mantenendo gli indici azionari di riferimento vicini ai massimi storici sia negli USA che in Europa. In questo contesto di incertezza geopolitica, l'attenzione si è spostata anche sulle decisioni delle banche centrali, con diversi appuntamenti chiave in calendario questa settimana. Il primo è stato quello della Banca del Giappone (BOJ). Come ampiamente previsto, la BOJ ha mantenuto i tassi d'interesse fermi. Il vero punto d'interesse era la gestione del programma di acquisto di bond, parte del suo vasto allentamento monetario.

La BOJ ha deciso di rallentare gradualmente il ritmo di questi acquisti a partire dal prossimo anno fiscale. Questo segnale indica la volontà dell'istituto di procedere con grande cautela nella normalizzazione di una politica monetaria che resta estremamente accomodante. La BOJ affronta una sfida non da poco: disabituare l'economia decenni di stimoli che hanno tenuto i tassi a livelli minimi e gonfiato enormemente il suo bilancio. La reazione dei mercati all'esito del vertice BOJ è stata contenuta, con yen e rendimenti obbligazionari poco mossi. Come osservato dagli analisti di UBS, "È molto pensare per non cambiare granché."

Questa combinazione di tensioni geopolitiche persistenti e mosse caute da parte delle principali banche centrali continua a definire lo scenario per gli investitori globali.



Il futuro immediato appare dunque caratterizzato da una certa incertezza, bilanciata dalla ricerca di stabilità in un panorama volatile.