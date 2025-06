La battaglia per l'Intelligenza Artificiale: OpenAI e Microsoft ai ferri corti?

Il nodo centrale della crescente tensione riguarda il piano di OpenAI di cambiare la sua struttura legale.

Vuole diventare una Public Benefit Corporation, una mossa vista come cruciale per raccogliere nuovi capitali e forse prepararsi a un futuro ingresso in borsa.

Ma questa transizione richiede un via libera fondamentale: quello di Microsoft.

Microsoft, con i suoi quasi 19 miliardi di dollari investiti dal 2019, detiene diritti significativi e un potere di veto sulle decisioni strategiche di OpenAI.

E Redmond non intende concedere questa autorizzazione senza ricevere qualcosa in cambio, chiedendo una quota maggiore nella futura struttura della startup.

Questa autorizzazione è vitale perché OpenAI necessita di completare la conversione entro un certo termine per sbloccare circa 20 miliardi di dollari in nuovi finanziamenti.

Il desiderio di OpenAI è chiaro: ottenere maggiore indipendenza.

Vuole ridurre la dipendenza da Microsoft, in particolare per quanto riguarda l'uso esclusivo della sua infrastruttura cloud Azure.

Ha già mosso passi concreti in questa direzione, unendosi a SoftBank e Oracle nel progetto congiunto Stargate.

Questo ambizioso piano prevede la costruzione di una rete proprietaria di data center giganti, un investimento che potrebbe raggiungere i 500 miliardi di dollari.

Si parla addirittura di un possibile accordo strategico con Google Cloud, un potenziale cambio di fronte epocale nel settore dell'AI.

Collaborare con un rivale diretto di Microsoft nel cloud e nei modelli generativi sarebbe una vera dichiarazione di autonomia.

Aprire le porte a fornitori diversi significa per OpenAI maggiore flessibilità tecnologica e un ampliamento del proprio raggio d'azione.

Ma significa anche mettere in discussione il predominio di Microsoft sull'infrastruttura che supporta ChatGPT e l'intera famiglia dei modelli GPT.

Un'altra area di attrito è l'acquisizione della startup Windsurf da parte di OpenAI per 3 miliardi di dollari.

In teoria, Microsoft dovrebbe avere accesso anche a questa tecnologia.

Ma OpenAI teme che Microsoft possa usare la tecnologia di Windsurf per rafforzare GitHub Copilot, un suo prodotto che compete direttamente con i modelli di OpenAI dedicati agli sviluppatori.

Si litiga anche sul futuro più lontano, in particolare sul concetto di Intelligenza Artificiale Generale (AGI).

Gli accordi attuali prevedono che al raggiungimento dell'AGI, la partnership esclusiva possa terminare.



Microsoft vorrebbe mantenere un accesso privilegiato anche dopo questa svolta, mentre OpenAI ritiene fondamentale avere il pieno controllo su un traguardo tecnologico così decisivo.

Dal canto suo, Microsoft non è rimasta ferma ad osservare.

Ha sviluppato i propri prodotti, come GitHub Copilot, e starebbe attivamente cercando professionisti di alto livello, alcuni considerati rivali di Sam Altman, per creare team interni capaci di sviluppare modelli AI indipendenti.

Questa mossa segna un passaggio: Microsoft si sta trasformando in un diretto concorrente di OpenAI anche sul piano della tecnologia di base e dei prodotti.

La tensione è salita a livelli tali che, secondo fonti del Wall Street Journal, i vertici di OpenAI stanno valutando un'azione drastica, definita internamente 'opzione nucleare'.



Si tratterebbe di denunciare Microsoft per comportamenti anticoncorrenziali e chiedere un'indagine formale alla Federal Trade Commission, l'antitrust americana.

Un'accusa simile, se mossa ufficialmente, avrebbe conseguenze enormi per entrambi e metterebbe sotto i riflettori il ruolo crescente di Microsoft nel mercato dell'AI, già osservato dalle autorità.

Nonostante il clima incandescente, ufficialmente le due aziende mantengono toni cauti.

In una nota congiunta, Microsoft e OpenAI hanno dichiarato di avere "una collaborazione di lungo termine che ha portato strumenti incredibili al mondo" e di essere "ottimisti sul fatto che continueranno a costruire insieme".

Ma al di là delle dichiarazioni di facciata, la realtà parla di interessi divergenti e di una posta in gioco altissima.

Non si tratta solo di accordi finanziari o quote societarie.



È la battaglia per il dominio del futuro dell'intelligenza artificiale.

In questo scenario, lo scontro tra OpenAI e Microsoft assomiglia sempre più a una vera e propria guerra fredda tecnologica, combattuta a colpi di algoritmi e data center.