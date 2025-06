La BCE: è il momento globale dell'euro

Tra questi, spicca il ruolo per lungo tempo incontrastato del dollaro statunitense.

Questo scenario, dunque, apre uno spiraglio significativo. Fornisce all'Europa e alla sua moneta unica, l'euro, la chance di rafforzare la propria posizione sulla scena internazionale. I vantaggi sarebbero concreti: si pensi a costi di finanziamento ridotti per le aziende e i governi europei, una minore vulnerabilità alle oscillazioni dei tassi di cambio e una maggiore protezione da possibili misure coercitive o sanzioni economiche imposte da altri paesi.

Ma come si raggiunge questo potenziale? La strada indicata dalla numero uno della BCE passa per il consolidamento di elementi cruciali. L'Europa, secondo questa visione, deve irrobustire tre pilastri: la sua credibilità sullo scacchiere geopolitico mondiale; la sua resilienza economica interna; e la sua integrità giuridica e istituzionale.

Per fare ciò, è indispensabile confrontarsi con nodi strutturali che frenano lo sviluppo. La crescita economica, ad esempio, procede a un passo che molti ritengono troppo lento. C'è poi la questione spinosa della frammentazione che ancora caratterizza i mercati dei capitali nel continente. Un altro aspetto critico riguarda la disponibilità di "titoli sicuri di alta qualità", un campo dove l'Unione Europea accusa un certo ritardo.

Il messaggio è chiaro: occorre agire con determinazione. Prendere in mano le redini del proprio futuro in Europa diventa un imperativo.

Un fattore di forza su cui l'euro può contare è la vocazione commerciale dell'Europa. L'Unione Europea (UE) si posiziona come il principale attore commerciale su scala globale. È il partner di riferimento per ben 72 nazioni, un gruppo che complessivamente pesa quasi il 40% del PIL mondiale.

Questa notevole influenza nel commercio internazionale si riflette già oggi nella quota dell'euro come valuta utilizzata per la fatturazione, che si aggira intorno al 40%. C'è margine, quindi, per capitalizzare ulteriormente questa posizione privilegiata, magari attraverso la negoziazione di nuovi e vantaggiosi accordi commerciali.

La solidità di una valuta, in fin dei conti, dipende dalla fiducia che gli investitori ripongono nelle istituzioni che la sorreggono. L'architettura dell'Unione Europea (UE) può apparire complessa a un osservatore esterno. Ma proprio la sua struttura, con processi decisionali ponderati e inclusivi, offre garanzie importanti: assicura un sistema di pesi e contrappesi, promuove stabilità e offre una maggiore certezza politica. Il rispetto dello Stato di diritto e l'indipendenza di enti fondamentali, come la BCE, rappresentano indubbiamente vantaggi comparativi distintivi che l'UE ha il dovere di valorizzare appieno.



Per amplificare ulteriormente questi punti di forza, emerge la necessità di un ripensamento della struttura istituzionale stessa dell'Europa. Non è più sostenibile che il potere di veto di un singolo stato possa bloccare l'azione e gli interessi comuni degli altri 26 membri. Introdurre un ricorso più ampio al voto a maggioranza qualificata in ambiti strategici permetterebbe all'Europa di esprimersi con un'unica voce, chiara e potente, sulla scena globale.

La via per affermare l'euro passa quindi per azioni concrete e coraggiose, capaci di allineare le capacità economiche e commerciali dell'Europa a una visione politica e istituzionale più coesa e determinata.