L'accordo tra Stati Uniti e Regno Unito accende i riflettori sul G7 di Kananaskis

Queste minacce di dazi hanno creato incertezza nei mercati internazionali. Ciononostante, il focus a Kananaskis si è esteso ben oltre le crisi geopolitiche, puntando proprio sul futuro del commercio globale.

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha offerto una prospettiva chiara sull'impatto dei dazi. Ha sottolineato come, a prescindere da chi li imponga, essi rappresentino in ultima analisi una tassa pagata da consumatori e imprese. Quando i costi di produzione aumentano a causa delle tariffe, questi si riflettono sui prezzi finali. L'incertezza generata dai dazi è un altro freno significativo per le aziende, ostacolando la pianificazione e gli investimenti. Secondo Ursula von der Leyen, gli amministratori delegati indicano spesso l'incertezza come il loro maggiore ostacolo, rendendo più difficile innovare e crescere.

Forse l'aspetto più critico è che concentrarsi sulle tariffe tra partner commerciali distoglie l'attenzione dalle sfide globali più pressanti che minacciano tutti.

La potenza economica del G7 è immensa: queste nazioni rappresentano circa il 45% del PIL globale e oltre l'80% dei ricavi derivanti dalla proprietà intellettuale. Questa forza combinata, se usata strategicamente, potrebbe costruire catene di approvvigionamento più resilienti e rafforzare la leadership tecnologica e industriale. Riformare le regole del commercio globale per riflettere le attuali realtà economiche è fondamentale, come evidenziato nel corso del vertice.

Ed è proprio in questo contesto che l'accordo tra Stati Uniti e Regno Unito acquisisce ulteriore rilievo.

Donald Trump, parlando ai giornalisti dopo un incontro bilaterale con il premier britannico Keir Starmer a margine del G7, ha confermato: “Abbiamo finalizzato e appena firmato l’accordo commerciale”. Ha definito la relazione tra i due Paesi come “fantastica”. Da parte sua, il premier britannico Keir Starmer ha commentato: “Oggi è un buon giorno per entrambi i nostri Paesi”.