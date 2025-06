Germania: a giugno un altro aumento dell'indice ZEW, ma la crisi continua

La situazione a Berlino migliora, ma siamo ancora lontani dall'uscita della crisi economica. L'indice ZEW del sentiment economico in Germania continua a migliorare a giugno 2025. Con un +47,5 punti, l'indicatore è di 22,3 punti superiore alla rilevazione del mese precedente.



Anche la valutazione della situazione economica attuale registra un aumento, con l'indicatore per la Germania in aumento di 10,0 punti, attestandosi quindi a -72,0 punti.



Si tratta del più forte aumento osservato nell'indicatore da aprile 2023.