Elon Musk attacca OpenAI e Microsoft: i miliardi chiesti nel contenzioso AI Microsoft OpenAI



La documentazione presentata in vista del processo, previsto ad aprile, quantifica precisamente la richiesta di risarcimento:

- Tra 65,5 e 109,4 miliardi di dollari da OpenAI, per i contributi forniti da Musk sin dalla co-fondazione della startup nel 2015;

- Tra 13,3 e 25,1 miliardi di dollari da Microsoft, per il ruolo di facilitatore e partner. Si parla di un potenziale trasferimento di ricchezza senza precedenti nel panorama delle cause civili. Steven Molo, l'avvocato di Musk, ha enfatizzato come il suo assistito abbia fornito gran parte del finanziamento iniziale OpenAI, prestando la propria reputazione e condividendo la conoscenza su come far crescere una realtà aziendale. Senza Elon Musk, non ci sarebbe OpenAI. Ha fornito la maggior parte del finanziamento iniziale, ha prestato la sua reputazione e ha insegnato loro tutto ciò che sa su come far crescere un'azienda. Un esperto di spicco ha quantificato il valore di tutto ciò, ha dichiarato Molo. Musk, che ha lasciato OpenAI nel 2018 e ora gestisce la rivale xAI con il chatbot Grok, accusa l'operatore di ChatGPT di aver tradito la sua missione originaria.



La controversia è nata dalla trasformazione di OpenAI da entità senza scopo di lucro a organizzazione orientata al profitto. Il tribunale di Oakland, in California, ha già stabilito che sarà una giuria a esaminare il caso. I documenti legali del miliardario evidenziano come i suoi contributi iniziali ammontassero a circa 38 milioni di dollari, corrispondenti al 60% del finanziamento iniziale OpenAI. Inoltre, Musk avrebbe aiutato attivamente nel reclutamento di personale chiave, agevolato contatti essenziali e conferito credibilità immediata al progetto al momento della sua creazione. L'impatto di questo contenzioso AI Microsoft OpenAI è misurato su una scala esponenziale. È un principio noto: un investitore che entra nelle prime fasi di una startup può ottenere guadagni nettamente superiori all'investimento iniziale. Musk sostiene che i profitti illeciti ottenuti da OpenAI e Microsoft, che ora ha il diritto di recuperare, superano di gran lunga i suoi contributi iniziali. I calcoli utilizzati per richiedere questo enorme risarcimento danni proprietario intellettuale tech sono stati elaborati dall'economista finanziario C.



Paul Wazzan, testimone esperto di Musk. La richiesta include non solo il risarcimento dei danni, ma anche la possibilità di chiedere sanzioni punitive e, se il verdetto sarà a favore di Musk, una potenziale ingiunzione, anche se la forma specifica di quest'ultima non è stata specificata. OpenAI e Microsoft, nel frattempo, non sono rimaste in silenzio. Le aziende hanno definito la causa come infondata e parte di una campagna di molestie da parte di Musk. Un legale di Microsoft ha ribadito l'assenza di prove che l'azienda abbia aiutato e favorito OpenAI in modo improprio. Le due società hanno depositato un atto separato per contestare le cifre del risarcimento, chiedendo al giudice di limitare la presentazione delle analisi del testimone esperto di Musk alla giuria. A loro avviso, l'analisi di Wazzan dovrebbe essere esclusa poiché ritenuta inventata, non verificabile e senza precedenti. Lo ritengono un tentativo di trasferimento implausibile di miliardi da un'organizzazione senza scopo di lucro a un ex donatore che ora è diventato un concorrente diretto.



Le aziende hanno messo in discussione l'affidabilità dell'approccio utilizzato per la valutazione startup intelligenza artificiale da parte di Musk, affermando che potrebbe trarre in inganno la giuria riguardo al reale valore del risarcimento danni proprietario intellettuale tech.