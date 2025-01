Pricer presenta una nuova era di etichette elettroniche e collabora con Focal Systems

Pricer Avenue si presenta come un sistema innovativo progettato per migliorare l'esperienza del cliente e offrire nuove opportunità ai rivenditori. Questa piattaforma, che sarà testata nel 2025, è pensata per ottimizzare le operazioni nei negozi, incrementare l'efficienza e garantire una customer experience più coinvolgente. Il cuore del sistema è un binario di comunicazione alimentato che unisce potenza, funzionalità e connettività dati, trasformando gli spazi a bordo scaffale in piattaforme di comunicazione dinamiche. I binari sfruttano la tecnologia di Epishine, che cattura la luce interna per alimentare i dispositivi, eliminando la necessità di batterie. Finn Wikander, Chief Product Officer di Pricer, ha dichiarato che "Pricer Avenue fornisce ai retailer una soluzione innovativa per affrontare le sfide del settore, offrendo maggiore flessibilità, precisione e interazione digitale.



"

Il design di Pricer Avenue, opera del designer industriale svedese Nikolaus Frank, eleva l'estetica delle ESL a un nuovo livello, offrendo un'esperienza visiva più elegante. Pricer ha inoltre annunciato una collaborazione strategica con Focal Systems, leader nell'AI a bordo scaffale. L'obiettivo è accelerare la digitalizzazione e l'ottimizzazione dei negozi fisici per i rivenditori di tutto il mondo. Questa collaborazione unisce l'esperienza di Pricer nei prezzi dinamici e nella comunicazione a bordo scaffale con le soluzioni di visione computerizzata di Focal Systems. L'integrazione delle telecamere di visione a scaffale con AI di Focal Systems con la piattaforma ESL di Pricer offrirà ai rivenditori:

Insight in tempo reale sullo scaffale : rilevamento e segnalazione di prodotti esauriti.



: rilevamento e segnalazione di prodotti esauriti. Automazione dinamica delle attività : flussi di lavoro ottimizzati per migliorare l’efficienza.

: flussi di lavoro ottimizzati per migliorare l’efficienza. Innovazione brevettata : rilevamento di prodotti esauriti, comunicazione tramite ESL e indicazione di alternative.

: rilevamento di prodotti esauriti, comunicazione tramite ESL e indicazione di alternative. Integrazione senza problemi: connessioni API standardizzate che offrono valore immediato.

Le due aziende dimostrano come le soluzioni combinate offrano un valore concreto, abilitando un ecosistema a bordo scaffale completamente digitalizzato. Chris Chalkitis, CDO di Pricer, ha sottolineato che "l'AI sta trasformando il retail e questa partnership ci permette di fornire una soluzione unica che unisce efficienza operativa e tecnologie avanzate per il monitoraggio delle scorte".