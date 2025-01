Panetta (Governatore Banca d'Italia): preservare il libero scambio per il benessere globale

Questo scenario, ha avvertito, genererebbe effetti che andrebbero ben oltre l'ambito economico e finanziario.

Panetta ha evidenziato l'importanza di correggere gli squilibri accumulati nel tempo, onde evitare che le frustrazioni e le privazioni si trasformino in tensioni e conflitti. La situazione attuale è preoccupante: il numero di conflitti globali, dopo un periodo di calo seguito alla caduta del Muro di Berlino, è nuovamente aumentato, raggiungendo nel 2023 il picco più alto dalla Seconda Guerra Mondiale. Per Panetta, tuttavia, non sono solo i conflitti armati a destare preoccupazione; anche la mancanza dei beni primari per ampie fasce della popolazione mondiale rappresenta una forma di violenza.

Il governatore ha osservato come, dopo anni di rafforzamento della cooperazione internazionale e dell'integrazione economica, si assista ora a un preoccupante arretramento. Di fronte a questa situazione, ha indicato alcune linee guida fondamentali: la lotta alle disuguaglianze, il miglioramento dei sistemi di istruzione e formazione, la garanzia della protezione sociale e l'accesso a servizi sanitari efficienti.

A livello internazionale, la gestione del debito estero dei paesi più poveri, che ha toccato i 1.100 miliardi di dollari, è una priorità urgente.

Panetta ha riconosciuto i benefici della globalizzazione, in particolare una maggiore integrazione tra paesi e la creazione di opportunità di sviluppo economico e sociale. Nonostante ciò, ha ammesso che il sistema mostra limiti evidenti. Le attuali tensioni commerciali e geopolitiche sono indicatori di un sistema che non è riuscito a rispondere pienamente alle esigenze della popolazione mondiale. "L’economia sembra essersi globalizzata senza una ‘coscienza globale’" ha affermato il governatore, ribadendo la necessità di rilanciare l'integrazione economica e la cooperazione internazionale. Secondo Panetta, è essenziale correggere le debolezze del sistema con politiche che promuovano uno sviluppo sostenibile e inclusivo, capace di unire crescita economica con la riduzione della povertà, la giustizia sociale e la salvaguardia dell'ambiente.

Per Panetta, la pace e la prosperità sono interconnesse: la pace non si limita all'assenza di conflitti, ma implica la creazione di condizioni che permettano a ogni persona di vivere una vita dignitosa, libera dalla paura e dalla povertà. Al contempo, una prosperità che non genera benessere diffuso è destinata a essere effimera e a generare instabilità e conflitti. Panetta ha concluso citando Papa Paolo VI, "Lo sviluppo è il nuovo nome della pace" , sottolineando l'urgenza di agire per un futuro di prosperità più giusta e pacifica.