PIL italiano: previsioni riviste al ribasso dal Fondo monetario Internazionale

Il report del FMI mette in guardia anche sui rischi legati al protezionismo. Secondo l'organizzazione, un aumento delle barriere commerciali, come l'imposizione di nuovi dazi, potrebbe “esacerbare le tensioni commerciali, ridurre gli investimenti e disturbare le catene di approvvigionamento”. Questi fattori, spiegano gli esperti, andrebbero a impattare negativamente sulla crescita economica, sia nel breve sia nel medio periodo, con effetti differenziati a seconda delle economie.

Un tema molto discusso è quello della politica fiscale degli Stati Uniti. L'FMI sostiene che un allentamento della politica fiscale, con misure espansive come tagli alle tasse, potrebbe generare un aumento dell'attività economica nel breve termine. Tuttavia, nel lungo periodo, avverte, questo potrebbe portare a “un più ampio aggiustamento della politica fiscale”, con possibili effetti negativi sui mercati e sull'economia, e potenzialmente indebolendo il ruolo dei Treasury statunitensi come asset sicuro a livello globale.

Sul fronte dell'inflazione, il FMI prevede che il tasso globale scenderà al 4,2% nel 2025 e al 3,5% nel 2026. Si prevede che questo calo sarà più rapido nelle economie avanzate rispetto a quelle emergenti e in via di sviluppo. L'analisi del FMI sottolinea che il processo di “disinflazione globale continua”, ma rallenta in alcuni paesi e in altri persistono alti livelli di inflazione. La crescita dei salari nominali si sta moderando e si registra una normalizzazione dei mercati del lavoro. Mentre l'inflazione dei prezzi dei beni è tornata ai livelli pre-Covid, quella dei servizi resta alta, soprattutto negli Stati Uniti e nell'Eurozona. Sacche di elevata inflazione, sottolinea il report, persistono anche in alcune economie emergenti in Europa e America Latina.

Le banche centrali, in particolare quelle dei paesi dove l'inflazione risulta più persistente, si stanno muovendo con maggiore cautela nel ridurre i tassi di interesse, monitorando con attenzione gli indicatori economici e i tassi di cambio.

Alcune banche centrali, secondo il report, hanno anche aumentato i tassi, indicando un punto di divergenza nella politica monetaria.