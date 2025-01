Mercati euforici con le scommesse sui tassi e Milano aggiorna i massimi

A trainare i listini sono i settori delle utility (+1,2%) e dell'energia (+1,1%), con un leggero aumento del gas e un andamento stabile del petrolio.

In particolare, Milano si distingue con un aumento dell'1,1%, superando i 36mila punti, un livello mai toccato dal 2008. Anche Londra (+1,2%), Parigi (+1,1%), Francoforte (+1%) e Madrid (+0,6%) registrano performance positive. Il settore dell'automotive (+1,3%) gode di particolare interesse, grazie all'attenzione dell'Ue verso misure di sostegno alla transizione.

Il mercato dei titoli di stato vede un calo dei rendimenti. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 109 punti, con il tasso del decennale italiano che scende di 5 punti base al 3,60% e quello tedesco al 2,51%. L'oro rimane sostanzialmente invariato a 2.704 dollari l'oncia.

A Piazza Affari, i riflettori sono puntati su Stellantis (+4,7%) e Iveco (+2,6%). In evidenza anche Campari e Stm (+1,8%). Acquisti diffusi interessano anche il settore bancario con Bper (+1,6%) e Unicredit (+0,7%), coinvolte nell'offerta su Banco Bpm (+0,7%) e nell'investimento in Commerzbank. Quest'ultima, a Francoforte, sale del 2% in seguito all'incremento delle quote di Barclays e Citi. Nel listino principale, spiccano le performance negative di Amplifon (-1,9%), Mps e Saipem (-0,3%).

In sintesi, i mercati europei mostrano un cauto ottimismo, supportati dalle aspettative di politiche monetarie più accomodanti. Milano è protagonista di una giornata di euforia con un nuovo massimo dal 2008, mentre il settore automobilistico gode di un particolare interesse.

Cresce l'attenzione sulle banche e sul mercato dei titoli di stato e l'attesa per le prime mosse del presidente Trump.