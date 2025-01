Lufthansa finalizza l'acquisizione di una quota di Ita Airways

L'aeroporto di Roma Fiumicino, con la sua certificazione Skytrax a 5 stelle, si appresta a diventare il sesto hub e il più meridionale del Gruppo Lufthansa. Milano Linate, aeroporto strategico nel Nord Italia, avrà un ruolo di spicco, dato che è il secondo bacino di utenza più grande dell’Unione Europea.

Carsten Spohr, Ceo di Lufthansa, ha espresso soddisfazione per il risultato: “Siamo orgogliosi di accogliere ITA Airways nel Gruppo Lufthansa. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato, in particolare a Roma, Bruxelles, Berlino e Francoforte”.

Il nuovo consiglio di amministrazione di ITA Airways, nominato dall’assemblea ordinaria degli azionisti del 15 gennaio, ha confermato Sandro Pappalardo come Presidente e Joerg Eberhart come Amministratore Delegato.

Sandro Pappalardo, presidente di ITA Airways, ha dichiarato: "Oggi è una giornata importante per ITA Airways e per l'Italia. Si apre una fase nuova per la compagnia, che in poco più di tre anni di operatività è riuscita a raggiungere risultati importanti, convincendo un partner industriale come Lufthansa a investire in ITA Airways. Insieme ai nuovi membri del Consiglio di Amministrazione e al management, proseguiremo nel percorso di crescita con il pieno supporto del Gruppo Lufthansa”.

Joerg Eberhart, amministratore delegato di ITA Airways, ha aggiunto: "Siamo entusiasti del risultato raggiunto, che rappresenta un momento storico per ITA Airways e per l’intero settore del trasporto aereo in Europa.



La compagnia da oggi è più solida e pronta ad affrontare nuove sfide in un mercato molto competitivo. Il Gruppo Lufthansa con ITA Airways è ancora più forte e sono sicuro che grazie alle sinergie potremo cogliere importanti opportunità di crescita”.

L'operazione segna quindi un punto di svolta per ITA Airways, che entra a far parte di un grande gruppo europeo e punta a rafforzarsi nel mercato, grazie anche alla sua flotta giovane ed efficiente.