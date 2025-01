Incentivi camion, fondi esauriti in poche ore: un'occasione persa secondo UNRAE

Per l'acquisizione di veicoli a trazione alternativa, con un importo erogabile di soli 2,5 milioni di euro, è stato raggiunto il 151,6%. Per la rottamazione di veicoli pesanti con contestuale acquisto di Euro VI step E, con 15 milioni di euro allocati, si è toccato il 161,1%. Infine, per l'acquisto di rimorchi e semirimorchi, i 7,5 milioni di euro disponibili hanno visto una percentuale di prenotazione del 249,5%.

L'esaurimento rapido delle risorse va di pari passo con una bassa efficacia del piano nell'innovare il parco veicolare. Il sistema di incentivi, che favorisce le imprese che rottamano veicoli Euro IV o inferiori, con contributi che arrivano fino a 30.000 euro per i mezzi diesel e 39.000 euro per quelli a trazione alternativa, ha ridotto il numero di veicoli incentivati. Se i precedenti schemi permettevano di incentivare più di 1.110 unità, con questo nuovo modello si stima che le immatricolazioni si fermino a 930, con una riduzione di circa il 16% delle richieste ammissibili al contributo.

I mezzi ante-Euro IV che saranno effettivamente sostituiti si aggirano intorno alle 180 unità. Un numero che fa riflettere se confrontato con il reale problema: in Italia, il 50,5% dei veicoli pesanti, circa 377.500 unità, appartiene ancora alle categorie Euro IV o inferiori.

Secondo Paolo A. Starace, Presidente della Sezione Veicoli Industriali di UNRAE, "le risorse stanziate si sono rivelate palesemente inadeguate a soddisfare le domande delle imprese di autotrasporto, lasciando numerose aziende escluse dai benefici". Starace aggiunge: "è inaccettabile che questa situazione si ripeta ogni anno. I fondi assegnati dal MIT sono una goccia nel mare rispetto alle reali necessità del nostro settore e rappresentano l’ennesima opportunità persa per un reale svecchiamento di un parco circolante con un’età media di 15 anni".

Il presidente di UNRAE sottolinea come un importo così limitato finisca per distorcere la domanda, creando una corsa agli incentivi poco sana. Per questo è necessaria una profonda revisione delle politiche di incentivazione.

UNRAE chiede al governo di aumentare le risorse, istituendo un fondo pluriennale, almeno per i prossimi quattro anni, con una dotazione di 700 milioni di euro. In assenza di tali risorse, Starace ritiene "sia più opportuno non prevedere affatto incentivi che finiscono per risultare inutili e controproducenti" e che il nuovo schema incentivante non sia riproposto in futuro. Infine, UNRAE ribadisce che gli incentivi devono guidare la transizione ecologica del settore, transizione che i costruttori hanno già intrapreso da tempo. Interventi frammentati e insufficienti danneggiano la credibilità del sostegno pubblico e ostacolano gli investimenti delle aziende.



Per questo UNRAE auspica un intervento tempestivo del Governo e una convocazione di tutti gli stakeholder per individuare soluzioni concrete.

In sintesi, i fondi per gli incentivi ai veicoli industriali si sono rivelati ancora una volta insufficienti, creando una corsa alle prenotazioni che ha escluso molte aziende. Secondo UNRAE, la soluzione è un aumento cospicuo delle risorse e una pianificazione di lungo termine per una reale transizione ecologica del settore.