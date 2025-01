FMI alza le stime di crescita globale ma con forti squilibri (e Italia in ribasso)

L'inflazione globale, secondo le stime, dovrebbe scendere al 4,2% nel 2025 e al 3,5% nel 2026. Questo calo dovrebbe permettere una normalizzazione delle politiche monetarie, mettendo fine alle turbolenze economiche degli ultimi anni.

Nonostante queste previsioni, la crescita globale resta inferiore alla media storica del 3,7% registrata tra il 2000 e il 2019. Il FMI mette in guardia i paesi contro l'adozione di misure unilaterali, come dazi e sussidi, che potrebbero danneggiare i partner commerciali e scatenare ritorsioni. "Tali politiche raramente migliorano le prospettive interne in modo duraturo", afferma Pierre-Olivier Gourinchas, capo economista del FMI, aggiungendo che potrebbero peggiorare la situazione economica di tutti i paesi.

Queste nuove previsioni del FMI arrivano in un momento cruciale, a pochi giorni dall'insediamento del nuovo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

Il neo presidente ha proposto l'introduzione di dazi del 10% sulle importazioni globali, un dazio punitivo del 25% su quelle provenienti da Canada e Messico, e un dazio del 60% sui prodotti cinesi. Il FMI avverte che "un'intensificazione delle politiche protezionistiche, per esempio con una nuova ondata di dazi, potrebbe esacerbare le tensioni commerciali, ridurre gli investimenti, distorcere i flussi commerciali e interrompere le catene di approvvigionamento", danneggiando la crescita a breve e medio termine.

Gourinchas ha dichiarato che c'è una "enorme incertezza" sulle future politiche degli Stati Uniti, e questo sta già influenzando i mercati globali. Tuttavia, l'istituzione aspetterà di conoscere i dettagli delle nuove politiche per trarre conclusioni più precise. Un aumento della fiducia negli Stati Uniti potrebbe stimolare la domanda e la crescita a breve termine, ma una deregolamentazione eccessiva, soprattutto nel settore finanziario, potrebbe innescare cicli di boom e crolli con ripercussioni globali.

Il FMI è particolarmente attento alle mosse del nuovo governo statunitense sulla deregolamentazione delle valute digitali. Gourinchas ha sottolineato la necessità di garantire una supervisione adeguata dei pagamenti transfrontalieri per evitare future crisi. "Il sistema dei pagamenti è il sangue che irriga l'economia, e se emergono nuove forme di pagamento, con un ruolo importante nell'economia, ci potrebbe essere il rischio di crolli o corse agli sportelli", ha spiegato. L'imposizione di dazi, avverte il FMI, potrebbe complicare l'accesso delle imprese ai materiali necessari, facendo aumentare i prezzi. Allo stesso modo, le restrizioni sull'immigrazione potrebbero portare a carenze di manodopera, incrementando ulteriormente i costi.

L'allentamento della politica monetaria statunitense, conseguente a tagli fiscali e altre misure espansive, potrebbe sostenere l'attività economica a breve termine, ma potrebbe richiedere maggiori correzioni fiscali in futuro.



Ciò potrebbe indebolire il ruolo dei titoli del tesoro statunitensi come bene rifugio globale. Un aumento dei prestiti, ha spiegato il FMI, potrebbe far salire i tassi di interesse e deprimere l'attività economica altrove.

Il FMI ha aumentato le stime di crescita per gli Stati Uniti al 2,7% per il 2025, grazie a un mercato del lavoro solido e a un aumento degli investimenti. Al contrario, ha ridotto le previsioni per l'Eurozona di 0,2 punti percentuali, all'1,0% per il 2025, e di 0,1 punti percentuali, all'1,4% per il 2026, a causa di una debolezza nella produzione e di incertezze politiche. Questa differenza tra Stati Uniti ed Europa è dovuta a fattori strutturali e alla maggiore produttività statunitense, in particolare nel settore tecnologico. Questa tendenza, secondo il FMI, persisterà se non si interverrà sul contesto imprenditoriale e sull'approfondimento dei mercati dei capitali.



Le previsioni per la Germania sono state riviste al ribasso: si prevede una crescita di appena lo 0,3% nel 2025. Anche la Francia ha subito una riduzione delle stime, con una crescita prevista dello 0,8% nel 2025. Il FMI ha invece leggermente alzato le stime di crescita per la Cina, con un +0,1% portando la crescita al 4,6% nel 2025. È stata ridotta la previsione per il Medio Oriente e l'Asia Centrale a causa della diminuzione volontaria della produzione di petrolio da parte dell'Arabia Saudita.

Il FMI ha concluso che la riduzione dell'inflazione dovrebbe proseguire, grazie al rallentamento graduale dei mercati del lavoro e al calo dei prezzi dell'energia. Tuttavia, ci sono rischi di nuove pressioni inflazionistiche, legate alle misure commerciali, che potrebbero portare a tassi di interesse più alti e a un rafforzamento del dollaro.



Queste nuove pressioni potrebbero "disancorare le aspettative di inflazione" e richiedere politiche monetarie più reattive e attente.

In sintesi, nonostante le previsioni di crescita globale leggermente migliorate, permangono forti squilibri tra le diverse aree geografiche. La politica degli Stati Uniti resta un fattore di incertezza, e le tensioni commerciali rappresentano un rischio per la crescita globale. Il FMI sottolinea la necessità di politiche economiche prudenti e di una cooperazione internazionale per affrontare le sfide attuali.