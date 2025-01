Eredità e donazioni: cosa cambia nel 2025 e come cambia il calcolo delle tasse

Questa regola, aveva radici nel sistema fiscale precedente al 2001, quando le aliquote erano progressive. Per capire la genesi del testo di legge è opportuno ricordare rapidamente come è evoluta la disciplina fiscale. Secondo la norma originaria il valore globale netto dell’asse ereditario è aumentato del valore complessivo di tutte le donazioni fatte dal de cuius ai donatari che poi ereditavano

Nel 2001, il governo Berlusconi II abolì le imposte di successione e donazione, successivamente reintrodotte dal governo Prodi II nel 2006 con aliquote fisse in base al grado di parentela. Tuttavia, mancava una chiara indicazione sul coacervo tra donazioni e successioni. L'Agenzia delle Entrate continuava ad applicare il vecchio metodo, sommando donazioni ed eredità, ma i contribuenti contestavano, chiedendo di poter beneficiare delle franchigie sia sulle donazioni che sull'eredità.

Immaginiamo un esempio pratico: un padre dona al figlio 950.000 euro e, successivamente, il figlio eredita altri 950.000 euro. L'imposta tra genitori e figli è del 4%, con una franchigia di 1 milione di euro. Con il coacervo, il figlio avrebbe pagato 36.000 euro di imposte. Senza il coacervo, invece, non paga nulla, poiché entrambe le somme rientrano nella franchigia. Questa differenza è significativa, soprattutto per patrimoni di valore.

È importante sottolineare che il coacervo tra donazioni rimane valido. Se il padre del nostro esempio avesse fatto due donazioni allo stesso figlio, una da 500.000 euro e l'altra da 600.000, sulla seconda donazione si pagherebbero 4.000 euro di imposte, ovvero il 4% sulla parte eccedente la franchigia di 100.000 euro. L'abolizione del coacervo tra donazioni ed eredità è quindi un vantaggio soprattutto per i trasferimenti di beni tra genitori e figli e tra coniugi, dove la franchigia è di 1 milione di euro (1,5 milioni in caso di handicap riconosciuto), ed anche tra fratelli, che beneficiano di una franchigia di 100.

000 euro.

Le nuove norme sulle donazioni sono di natura fiscale ma non toccano gli aspetti civilistici. In altre parole, anche se le donazioni sono esenti dalle imposte, il loro valore viene comunque considerato nel calcolo delle quote di riserva spettanti a coniuge, figli o genitori.

In sintesi, l'eliminazione del coacervo tra donazioni e successioni alleggerisce il carico fiscale in molte situazioni, soprattutto per le famiglie, ma è importante ricordare che le donazioni restano rilevanti ai fini civilistici per il calcolo delle quote di legittima. Questa novità rappresenta un cambiamento di rilievo nel sistema delle imposte sulle successioni e donazioni.

Ricapitolando: