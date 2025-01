Divario retributivo: i CEO europei guadagnano 110 volte più dei dipendenti (ricerca Mercer)

863 euro. Ma come si arriva a queste cifre e quali sono i paesi dove il divario è più marcato?

Il report di Mercer, intitolato "Board and Ceo Remuneration in Europe", ha preso in esame le prime cento aziende quotate nello STOXX 600. Il focus geografico includeva Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito.

Secondo lo studio, lo stipendio base medio di un ceo è di 1.571.000 euro. I bonus, però, possono far lievitare notevolmente il compenso: l’opportunità di bonus massima mediana era pari al 200% dello stipendio base, con i bonus effettivamente erogati all'82% di questo massimo.

In pratica, la retribuzione totale può superare i 4 milioni di euro. Le aziende con maggiore capitalizzazione, oltre i 200 miliardi di euro, pagano i loro ceo uno stipendio base medio di 2 milioni di euro.

La classifica dei paesi con le retribuzioni dei ceo più alte vede in testa la Germania con 1.455.000 euro medi, seguita da Svezia (1.360.000 euro) e Francia (1.275.000 euro). Regno Unito e Italia si posizionano più in basso, con retribuzioni medie rispettivamente di 1.138.000 e 1.100.000 euro. Ma è importante ricordare che queste sono le retribuzioni base, i bonus aumentano il divario.

Considerando anche i bonus, la retribuzione mediana dei ceo in Francia sale a 4,22 milioni di euro, mentre nel Regno Unito si ferma a 2,8 milioni di euro.

Le differenze di retribuzione sono ancora più evidenti se si confrontano con gli stipendi medi dei lavoratori, che variano significativamente tra i paesi. I dati di Eurostat mostrano che nel 2023 il salario medio annuo aggiustato a tempo pieno variava da 13.503 euro in Bulgaria a 81.064 euro in Lussemburgo, con una media europea di 37.683 euro. Tra le principali economie dell'UE, la Germania ha registrato il salario medio più alto per i lavoratori (50.988 euro), seguita dalla Francia (42.662 euro), mentre l’Italia e la Spagna si avvicinano alla media europea (32.749 e 32.587 euro rispettivamente).

La Confederazione europea dei sindacati (Ces) ha espresso preoccupazione per questo divario retributivo. Esther Lynch, Segretario generale della Ces, ha dichiarato: "L'osceno divario retributivo tra amministratori delegati e lavoratori dimostra che abbiamo urgentemente bisogno di riequilibrare l'economia aumentando il numero di lavoratori che beneficiano di salari contrattati collettivamente".



Secondo Lynch, una retribuzione più equa stimolerebbe la competitività e contribuirebbe a risolvere la carenza di manodopera in Europa. Inoltre, la Ces sottolinea come l'insoddisfazione salariale possa erodere la fiducia nelle istituzioni democratiche.

In sostanza, il divario di ricchezza in Europa resta un tema caldo: il 10% più ricco della popolazione detiene il 67% della ricchezza, mentre il 50% meno abbiente possiede appena l'1,2%. I dati sulla retribuzione dei ceo mettono in luce un problema economico e sociale sempre più evidente.