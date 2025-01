Crescita economica in Italia: segnali positivi dai consumi e dal pil

Questo andamento suggerisce una crescita congiunturale di quattro decimi di punto nell'ultimo trimestre del 2024, portando la variazione annua del PIL allo 0,8%. Questo dato positivo, non corretto per i giorni lavorativi, potrebbe avere un effetto di trascinamento anche nel 2025.

Il dibattito sulla macroeconomia italiana è però influenzato dalla confusione tra le valutazioni del prodotto lordo al netto e al lordo dei giorni di calendario. Nel 2024 ci sono stati quattro giorni lavorativi in più che, secondo i dati trimestrali destagionalizzati, potrebbero aver aumentato le stime di due decimi di punto nella valutazione "grezza" dell'anno. È importante considerare questi fattori per valutare correttamente l'andamento dell'economia.

Sembra che negli ultimi mesi del 2024 si sia ridotta la distanza tra il consumo potenziale e quello effettivo. Nonostante una leggera diminuzione delle vendite al dettaglio a novembre, lo spostamento verso i servizi, supportato anche dal turismo, ha dato un nuovo impulso alla domanda delle famiglie.

Dicembre ha confermato questa tendenza, con una variazione dei consumi pari a +1,0% rispetto all'anno precedente. Questo incremento ha interessato sia i beni che i servizi, anche se con dinamiche diverse nei vari settori di spesa.

Man mano che si attenua la paura dell'inflazione, il maggiore reddito disponibile delle famiglie si traduce in un aumento dei consumi. La situazione occupazionale, per ora stabile, è un elemento importante per sostenere questa ripresa, ma rimane debolezza nel settore della produzione industriale. Nonostante le crescite di ottobre e novembre, il confronto su base annua rimane negativo, quindi è necessario un aumento della produzione per i prossimi mesi.

Per quanto riguarda i prezzi, l'inflazione è sotto controllo. Anche tenendo conto di possibili tensioni sui beni energetici, nel 2025 non si dovrebbe superare l'1,5%, dopo una media dell'1% nel 2024.

A gennaio, l'inflazione tendenziale è leggermente diminuita all'1,2% (+0,3% rispetto a dicembre).

Dati chiave sull'andamento del PIL

Le variazioni del PIL sono le seguenti:

I trimestre '24: +0,3% (congiunturale) / +0,3% (tendenziale)

II trimestre: +0,2% / +0,7%

III trimestre: 0,0% / +0,4%

IV trimestre: +0,4% / +0,9%

Settembre '24: +0,3% / +0,5%

Ottobre: +0,3% / +0,8%

Novembre: +0,1% / +1,0%

Dicembre: 0,0% / +1,0%

Gennaio '25: 0,0% / +0,6%

Fonte: Istat e previsioni Ufficio Studi Confcommercio.

L'ICC di dicembre 2024 ha mostrato una crescita dell'1,0% rispetto all'anno precedente, confermando la ripresa dei consumi. Questa crescita è stata omogenea tra beni e servizi. Nel complesso del 2024, i consumi misurati dall'ICC sono aumentati dello 0,6%, riducendo il divario tra i tassi di crescita della domanda per beni e servizi.



Le dinamiche tendenziali di dicembre 2024 mostrano variazioni non uniformi tra i diversi settori di consumo. I settori con le performance migliori sono stati: beni e servizi per la comunicazione (+8,2%), beni e servizi per la mobilità (+2,8%) e beni e servizi per la casa (+1,0%). In crescita anche i settori alberghiero e della ristorazione (+0,5%). Tra le singole voci di consumo, spiccano i trasporti aerei (+9,9%), i servizi ricreativi (+9,1%), gli elettrodomestici (+7,2%) e i consumi di energia elettrica (+2,8%). Anche i carburanti (+1,7%) mostrano un miglioramento. L'abbigliamento e le calzature (+0,3%) sono in ripresa dopo un trimestre positivo. Persistono le difficoltà per i mobili e l'arredamento (-2,0%), per gli alimentari e le bevande (-0,5%) e per l'automotive (-0,2%).

Le variazioni tendenziali dell'ICC in quantità:

Servizi: +1,0% nel 2024 (rispetto al 2023), -0,6% rispetto al 2019

Beni: +0,5% nel 2024, -1,1% rispetto al 2019

Totale: +0,6% nel 2024, -0,9% rispetto al 2019

Beni e servizi ricreativi: -1,5% nel 2024, -2,5% rispetto al 2019

Alberghi, pasti e consumazioni fuori casa: +0,7% nel 2024, -0,8% rispetto al 2019

Beni e servizi per la mobilità: +2,8% nel 2024, -2,6% rispetto al 2019

Beni e servizi per la comunicazione: +6,4% nel 2024, +9,9% rispetto al 2019

Beni e servizi per la cura della persona: +1,0% nel 2024, +5,0% rispetto al 2019

Abbigliamento e calzature: -0,8% nel 2024, -8,2% rispetto al 2019

Beni e servizi per la casa: +0,2% nel 2024, +2,3% rispetto al 2019

Alimentari, bevande e tabacchi: -0,7% nel 2024, -3,1% rispetto al 2019

Fonte: Istat e previsioni Ufficio Studi Confcommercio

Le stime per gennaio prevedono un aumento dello 0,3% dell'indice dei prezzi al consumo rispetto a dicembre e dell'1,2% rispetto all'anno precedente.



L'aumento dei prezzi riflette le tensioni nel settore energetico e gli aumenti di inizio anno. Nonostante alcune turbolenze nei prezzi del gas, si prevede che l'inflazione rimarrà sotto controllo nel 2025. Il calo dell'inflazione ha creato una convergenza tra i prezzi dei diversi settori di consumo e ciò potrebbe agevolare il recupero della domanda da parte delle famiglie.

In conclusione, i dati indicano un miglioramento dell'economia italiana verso la fine del 2024, con segnali positivi sia per i consumi che per il PIL. Anche se le fragilità non mancano e permangono alcune incertezze, la ripresa dei consumi è un segnale incoraggiante.

