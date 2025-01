Crescita cinese a quota 5%, ma la realtà è diversa?

Questa situazione evidenzia la forza dell'offerta di un'economia con un surplus commerciale di mille miliardi di dollari, ma anche una debolezza sul fronte interno. La crescita trainata dalle esportazioni è in parte favorita dalla deflazione dei prezzi alla produzione, che rende i beni cinesi più competitivi sui mercati globali, ma aumenta il rischio di tensioni commerciali con i paesi concorrenti. All'interno del paese, il calo dei prezzi ha eroso i profitti delle aziende e i redditi dei lavoratori.

L'Ufficio Nazionale di Statistica cinese e l'Ufficio Informazioni del Consiglio di Stato, che gestisce le richieste dei media per il governo, non hanno risposto immediatamente alle domande sui dubbi relativi ai dati ufficiali. Se la maggior parte degli stimoli che Pechino ha previsto per quest'anno continuerà a indirizzarsi verso l'aggiornamento industriale e le infrastrutture, anziché verso le famiglie, potrebbe accentuare la sovraccapacità delle fabbriche, indebolire i consumi e aumentare le pressioni deflazionistiche, secondo gli analisti.

Gli esportatori cinesi temono che l'aumento delle tariffe abbia un impatto maggiore rispetto al primo mandato di Trump, accelerando la rilocalizzazione della produzione all'estero, riducendo ulteriormente i profitti, danneggiando l'occupazione e gli investimenti del settore privato. Una guerra commerciale 2.0 troverebbe la Cina in una posizione molto più vulnerabile rispetto al 2018, quando Trump aumentò le tariffe per la prima volta. Il paese è ancora alle prese con una profonda crisi immobiliare e un enorme debito degli enti locali.

Finora, Pechino si è impegnata a dare priorità ai consumi interni nelle politiche di quest'anno, ma ha rivelato poco, a parte un programma di rottamazione ampliato di recente, che sovvenziona l'acquisto di auto, elettrodomestici e altri beni. Il governo cinese ha concesso ai dipendenti pubblici il primo aumento di stipendio significativo in dieci anni, anche se le stime più alte misurano l'aumento complessivo a circa lo 0,1% del PIL.

Al contrario, i regolatori finanziari hanno subito forti tagli salariali, così come molti altri nel settore privato.

La seconda economia mondiale ha superato le previsioni degli economisti per il 2024, che stimavano una crescita del 4,9%. Il ritmo del 5,4% del quarto trimestre è stato il più rapido dall'inizio del 2023.

In sintesi, la Cina ha raggiunto una crescita del 5% nel 2023, ma la performance è stata disomogenea e accompagnata da malcontento diffuso, a causa del forte squilibrio tra la crescita industriale e le condizioni di vita dei cittadini. Crescono i timori che i problemi strutturali si aggravino nel 2025, anche a causa delle tensioni commerciali con gli Stati Uniti e della difficoltà di rilanciare i consumi interni. Le stime di crescita effettiva sono molto più basse di quelle ufficiali.