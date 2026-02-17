Widiba lancia DiAloga: la prima app di banking con AI generativa per il Gruppo Montepaschi

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->





L'ecosistema di app banking conversazionale creato da Banca Widiba permette di consultare saldi e movimenti come se si stesse parlando con un consulente umano sempre disponibile. L'innovazione risiede nella capacità del sistema di comprendere il contesto delle richieste:

- analisi e categorizzazione avanzata delle uscite mensili;

- ricerca intelligente all'interno dello storico dei movimenti bancari;

- esecuzione di bonifici ordinari e istantanei tramite comandi vocali;

- gestione del patrimonio con grafici interattivi e proiezioni personalizzate;

- ricariche telefoniche e gestione delle carte prepagate in arrivo entro l'anno.

La tecnologia non si limita a eseguire ordini, ma impara dalle abitudini dell'utente. Se il sistema rileva l'accredito dello stipendio, può proporre autonomamente di predisporre il bonifico per l'affitto, anticipando una necessità ricorrente. Il debutto di DiAloga avviene in modo controllato: inizialmente la piattaforma è riservata a una community selezionata di dipendenti, consulenti finanziari e clienti attivi.

Questo approccio permette di affinare gli algoritmi di AI prima del rilascio su larga scala a tutta la clientela di Banca Widiba e, successivamente, dell'intero Gruppo Montepaschi. L'obiettivo è chiaro: offrire un servizio che sia allo stesso tempo avanguardistico e sicuro. L'innovazione è un elemento fondante del nostro modo di interpretare il ruolo della banca in un contesto in profonda trasformazione, osserva Marco Marazia, direttore generale di Banca Widiba. Secondo il manager, l'adozione di queste tecnologie rafforza la qualità della relazione con il pubblico, offrendo vantaggi concreti a tutto il sistema economico nazionale. Nondimeno, il progetto ha richiesto un impegno significativo sul fronte dello sviluppo informatico. Abbiamo scelto di unire la spinta all'innovazione con un'attenzione profonda e rigorosa alla qualità delle nostre soluzioni, sottolinea Silvia Fissi, responsabile IT e innovazione digitale della banca. Il lavoro del team si è concentrato sulla creazione di un'interfaccia che migliori l'accessibilità senza mai compromettere i rigidi standard di sicurezza richiesti nel settore creditizio.



In un mercato dove l'eCommerce e i pagamenti digitali sono ormai la norma, l'integrazione di strumenti di AI diventa un fattore competitivo essenziale per mantenere la fiducia dei risparmiatori. Banca Widiba si posiziona così come pioniere in Italia, dimostrando come la tecnologia possa rendere la gestione finanziaria meno burocratica e più vicina alle reali esigenze quotidiane delle persone. Il futuro del credito passa da una conversazione intelligente e DiAloga rappresenta il primo passo concreto in questa direzione.

Articolo del 17/02/2026




