Nuova ondata di rincari negli per le imprese tra dazi e costi del lavoro: ecco chi sta alzando i prezzi

Molti attori economici, dai grandi colossi alle realtà locali, puntano il dito contro le nuove tariffe commerciali e l'incremento delle spese legate al personale. Le dinamiche inflattive mostrano segni di vigore soprattutto nei beni durevoli, con l'elettronica e gli elettrodomestici in prima fila. I dati raccolti indicano che i prezzi dei beni importati più accessibili sono saliti del 2,3% dopo aver toccato il minimo a fine novembre, segnando un'inversione di tendenza netta rispetto al recente passato negli USA. La spinta verso l'alto è evidente anche nell'eCommerce, dove a gennaio si è registrato l'incremento mensile più significativo degli ultimi dodici anni.

Le grandi firme della moda e dell'abbigliamento tecnico stanno guidando questa transizione con interventi mirati ma decisi. Levi Strauss ha già implementato una serie di rincari per rispondere alla pressione dei dazi, focalizzandosi in particolare sui prodotti di fascia alta dove i consumatori sembrano mostrare una maggiore resilienza. Nondimeno, la società ha scelto di applicare aumenti più contenuti sulle linee d'ingresso per non scoraggiare la clientela meno abbiente.

Parallelamente, Columbia Sportswear sta rivedendo le proprie quotazioni per le collezioni del 2026: l'obiettivo dichiarato è quello di compensare l'impatto economico delle tariffe attraverso una combinazione di rincari e rinegoziazioni con i fornitori globali. Il settore alimentare non resta a guardare, con giganti come McCormick che definiscono le proprie azioni di prezzo come chirurgiche per far fronte all'inflazione delle materie prime e ai costi del packaging. La logica è chiara: proteggere la redditività senza compromettere i volumi di vendita, una sfida complessa che richiede precisione analitica. Ecco i principali cambiamenti registrati nei listini:

- Levi Strauss ha aumentato il prezzo dei jeans da donna ribcage straight ankle di 10 dollari, portandoli a 108 dollari;

- i jeans original fit da uomo della stessa marca hanno subito un incremento di 5 dollari, raggiungendo quota 84,50 dollari;

- Columbia Sportswear applicherà rincari medi vicini al 10% per le prossime stagioni;

- l'azienda Sin di Brooklyn ha deciso di ritoccare verso l'alto l'intero catalogo per coprire l'aumento dei salari e della logistica;

- la società di consulenza Atomic Object ha elevato la tariffa oraria a 200 dollari per compensare l'esplosione dei costi assicurativi.





Il settore delle costruzioni e dei servizi industriali manifesta tensioni simili a causa della dipendenza dai materiali ferrosi. A Cincinnati, la Structural Systems Repair Group ha annunciato un incremento compreso tra il 10% e il 15% nei nuovi contratti. Il peso dei dazi sull'acciaio, unito a una crescita dei costi sanitari per i dipendenti pari al 10%, ha reso impossibile mantenere le vecchie tariffe. Nondimeno, per le piccole imprese la sfida è ancora più ardua. Realtà come Sin, specializzata in arredamento e illuminazione, si trovano costrette a fare scelte drastiche: alcuni prodotti sono stati rimossi dal mercato perché un ulteriore rincaro li avrebbe resi invendibili. La proprietaria della ditta ha spiegato che i salari d'ingresso per i nuovi assunti sono cresciuti del 20% tra il 2022 e il 2025, rendendo l'impatto dei dazi e dell'inflazione un fardello difficile da gestire solo con l'efficienza interna. Anche il mondo dei servizi digitali risente di questa ondata, come dimostra il caso di Atomic Object nel Michigan: i premi per l'assicurazione sanitaria sono balzati del 14% quest'anno, arrivando a pesare per quasi il 10% sul fatturato totale.





Le prospettive per i prossimi mesi indicano che questa tendenza non è destinata a esaurirsi rapidamente. Secondo una recente indagine condotta da Vistage Worldwide su oltre 600 imprenditori, più della metà dei leader di piccole imprese prevede di aumentare i prezzi nel breve periodo. La maggior parte di essi stima rincari compresi tra il 4% e il 10%, mentre una quota minore ipotizza salti ancora più marcati. La preoccupazione principale resta quella di allontanare i clienti, un rischio concreto già sperimentato da Stanley Black & Decker l'anno scorso quando l'aumento dei listini ha causato una flessione delle vendite negli USA. Con tutto ciò, la necessità di bilanciare conti gravati da spese per la logistica, energia e AI spinge le aziende verso una revisione continua delle proprie strategie commerciali. L'equilibrio tra competitività e marginalità è oggi più sottile che mai, costringendo ogni realtà a valutare con estrema attenzione ogni singolo centesimo di aumento. Le strategie di pricing aziendale non sono quindi solo una risposta all'inflazione, ma una manovra di adattamento strutturale a un'economia globale che ha smesso di essere a buon mercato.





