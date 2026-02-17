La nuova alleanza tra Unilever e Google Cloud per dominare il mercato con l'AI

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->



In questo scenario, le strategie eCommerce B2B e B2C richiedono una capacità di analisi dei dati senza precedenti.

L'integrazione della piattaforma Vertex AI permetterà di costruire nuove competenze nella misurazione dei risultati e nel marketing potenziato. Questo cambiamento strutturale creerà un ecosistema digitale dove il dato si trasforma immediatamente in azione concreta. Migrando l'intera infrastruttura dati su Google Cloud, l'azienda potrà rispondere con estrema rapidità alle oscillazioni del mercato internazionale, specialmente in aree dinamiche come l'Europa e gli USA.

L'innovazione largo consumo passa oggi per lo sviluppo di flussi di lavoro agentici, ovvero sistemi intelligenti capaci di completare compiti complessi in autonomia. Secondo Willem Uijen, responsabile della catena di approvvigionamento di Unilever, la tecnologia è ormai il fulcro della creazione di valore. Egli ha sottolineato che "in un ambiente plasmato dall'AI, è necessario guidare il cambiamento per garantire che l'azienda sia pronta per le sfide del futuro".

Il progetto non si limita a modernizzare i vecchi sistemi, ma punta a creare una vera e propria intelligenza artificiale diffusa. Tara Brady, presidente di Google Cloud per l'area EMEA, ha spiegato che l'uso di modelli avanzati come Gemini permetterà di generare un sistema capace di ragionare e apprendere.

La collaborazione si concentra su tre pilastri fondamentali per garantire un vantaggio competitivo nel settore CPG:

- commercio agentico e intelligenza di marketing per anticipare le abitudini dei consumatori;

- una fondamentazione integrata di dati e cloud per una distribuzione scalabile delle soluzioni tecnologiche;

- adozione accelerata di AI d'avanguardia per mantenere la leadership nel settore del largo consumo.

Attraverso questa sinergia, la trasformazione digitale Unilever mira a ottimizzare ogni fase della catena del valore, dalla produzione alla vendita finale. L'integrazione tra l'esperienza di mercato di una multinazionale storica e la potenza di calcolo di Google Cloud stabilisce un nuovo standard per l'industria moderna.



Il passaggio a una struttura interamente digitale e connessa favorirà una crescita sostenibile e una maggiore vicinanza alle esigenze reali delle persone. L'AI diventa così il motore principale per generare domanda e interpretare i cambiamenti del gusto globale in tempo reale.

