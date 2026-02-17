L'export chiude il 2025 in forte crescita: la farmaceutica trascina la bilancia commerciale italiana in surplus

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->



Questo dinamismo si inserisce in un contesto economico dove la gestione dei flussi energetici ha giocato un ruolo determinante. Il deficit energetico è infatti sceso a 46.939 milioni di euro, mostrando una netta riduzione rispetto ai 54.290 milioni dell'anno precedente.

Il successo delle vendite oltre confine non è stato omogeneo tra tutti i comparti produttivi. La crescita si è concentrata in una cerchia ristretta di settori che hanno saputo intercettare la domanda internazionale con efficacia. In particolare, spiccano le performance di alcune categorie merceologiche fondamentali per l'industria nazionale. Ecco i cinque settori che hanno maggiormente trainato l'aumento delle esportazioni nel 2025:

- articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici con un incremento del 28,5%;

- metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti, in crescita del 9,8%;

- mezzi di trasporto, con l'esclusione degli autoveicoli, che salgono dell'11,6%;

- prodotti alimentari, bevande e tabacco che segnano un +4,3%;

- macchinari e apparecchiature meccaniche.

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->





Analizzando i flussi di acquisto, anche le importazioni hanno mostrato una tendenza al rialzo in quasi tutti i segmenti principali. La farmaceutica, l'agricoltura e i macchinari sono stati i protagonisti della domanda interna, compensando ampiamente il calo degli acquisti legati ai prodotti energetici come il petrolio greggio. Questo fenomeno ha permesso di contenere i costi totali dell'approvvigionamento estero. Ciononostante, il quarto trimestre del 2025 ha evidenziato una leggera flessione congiunturale dell'export pari all'1,4%, a testimonianza di una fase di assestamento a fine anno. I prezzi all'importazione hanno seguito un trend discendente con una flessione media dell'1,7% nell'arco dei dodici mesi, influenzata principalmente dal ribasso delle materie prime energetiche.

Guardando alla geografia dei mercati, l'Italia ha trovato sbocchi estremamente redditizi in alcune aree specifiche. La Svizzera si è confermata il partner più dinamico per la crescita delle vendite italiane. La varietà dei mercati di destinazione ha permesso di bilanciare le perdite registrate in altre nazioni che hanno vissuto momenti di contrazione economica.



I dati mostrano i cinque mercati che hanno fornito il contributo positivo più significativo:

- Svizzera con un balzo del 41,7%;

- Paesi ASEAN che crescono del 48,0%;

- Polonia con un aumento del 18,9%;

- Francia che registra un +5,4%;

- Spagna in salita dell'8,4%.

Al contrario, alcune rotte commerciali hanno subito rallentamenti vistosi. Le esportazioni verso la Turchia sono calate del 17,0%, mentre il Regno Unito ha segnato un meno 8,7%. Anche i Paesi Bassi e il Belgio hanno mostrato flessioni comprese tra l'8% e il 10%. Per quanto riguarda il solo mese di dicembre 2025, la situazione appare stabile ma orientata verso l'alto. L'export è cresciuto dello 0,3% rispetto a novembre, sintesi di un progresso deciso verso le aree extra UE e di una lieve contrazione verso i partner dell'Unione Europea. In termini di volume, la crescita annuale di dicembre è stata del 3,6%, dimostrando che la domanda estera per i prodotti italiani rimane solida non solo in valore monetario ma anche in quantità fisiche.





L'avanzo commerciale registrato a dicembre è stato pari a 6.037 milioni di euro. Sebbene l'eccedenza negli scambi di prodotti non energetici sia stata leggermente inferiore rispetto a quella di dicembre 2024, il miglioramento complessivo della bilancia è stato garantito dal minor peso delle bollette energetiche estere. Questo equilibrio permette al sistema produttivo italiano di guardare al futuro con moderata fiducia.

Nell’anno 2025 il surplus commerciale è pari a +50.746 milioni (+48.287 milioni nel 2024). Il deficit energetico si riduce a -46.939 milioni, da -54.290 milioni dell’anno prima. L’avanzo nell’interscambio di prodotti non energetici (+97.685 milioni) è elevato ma meno ampio rispetto al 2024 (+102.577 milioni).

L'export italiano 2025 si conferma dunque come il vero pilastro della tenuta economica nazionale, capace di generare valore anche in presenza di oscillazioni dei prezzi e incertezze geopolitiche. La crescita dell'export in valore nel 2025 coinvolge entrambe le aree, UE ed extra UE, a conferma di una strategia di diversificazione che premia la qualità del manifatturiero italiano su scala globale.





Articolo del 17/02/2026



