Il mercato immobiliare nel 2025 e il boom dei mutui: i dati ISTAT dei notai in Italia

Il mercato immobiliare nel 2025 e il boom dei mutui: i dati ISTAT dei notai in Italia

Il mercato immobiliare 2025 attraversa una fase di profonda trasformazione, segnata da una vitalità che non si vedeva da tempo nel lungo periodo, ma caratterizzata da fluttuazioni nel breve termine. Nel secondo trimestre dell'anno le compravendite immobiliari residenziali e le altre operazioni a titolo oneroso hanno raggiunto le 255.639 unità complessive. Si tratta di un volume imponente che conferma l'interesse degli investitori e delle famiglie. Rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente la crescita è stata del 4,1%. Eppure, guardando al confronto con i primi tre mesi dell'anno, si nota una flessione del 2,3% che suggerisce una pausa fisiologica dopo una corsa durata diversi mesi.


Il settore è dominato quasi interamente dal comparto abitativo, che rappresenta il 94,1% delle transazioni con ben 240.455 atti firmati. Il mondo del business e degli investimenti immobiliari B2B mantiene una sua nicchia solida ma contenuta: il comparto economico pesa per il 5,6% con 14.345 convenzioni, mentre lo 0,3% riguarda usi speciali o multiproprietà. Analizzando le dinamiche territoriali del settore abitativo su base annua, emerge una classifica chiara delle aree che mostrano maggiore dinamismo:
- Nord-ovest guida la crescita con un incremento del 7,6%. - Isole seguono con un solido 6,5%. - Nord-est registra un aumento del 5,6%. - Sud segna un progresso del 4,2%. - Centro subisce una contrazione del 3,3%.

La narrazione dei dati cambia se ci spostiamo sugli immobili a uso economico. In questo caso il dinamismo si sposta verso oriente e verso il mare. Il Nord-est cresce del 4,4% e le Isole del 3,4%. Al contrario, il Centro soffre con un calo del 4,3%, seguito dal Nord-ovest che perde il 2,9% e dal Sud con un lieve -0,7%. È interessante notare come il mercato residenziale sia stato particolarmente vivace nei piccoli centri, dove le compravendite sono salite del 6,8% rispetto a un più modesto +1,4% registrato nelle grandi città.


Per quanto riguarda gli immobili commerciali e produttivi, i grandi centri urbani hanno invece mostrato segni di stanchezza, arretrando del 2,9%.

Il dato più sorprendente riguarda però i mutui ipotecari Italia. Nel secondo trimestre del 2025 le convenzioni per finanziamenti e altre obbligazioni con ipoteca immobiliare sono state 100.717. La crescita su base annua è stata del 18,1%, un balzo notevole che segnala una rinnovata fiducia nel credito e forse condizioni più accessibili per le imprese e i privati. Nondimeno, proprio come accaduto per le vendite, il dato congiunturale segna un piccolo passo indietro dell'1,2%. La propensione al finanziamento ha coinvolto l'intero territorio nazionale in modo omogeneo e vigoroso:
- Isole sono in cima alla classifica con un +21,4%. - Sud mostra un incremento del 20,6%. - Nord-est segue con un +20,1%. - Nord-ovest registra un +19,4%. - Centro chiude la lista con un comunque positivo +10,1%.

Il primo semestre del 2025 si conclude con un bilancio decisamente positivo per il sistema economico nazionale. Le 484.262 compravendite registrate complessivamente segnano una crescita del 6,2% rispetto ai primi sei mesi dell'anno precedente.


Il settore abitativo guida la volata con un +6,8%, mentre il comparto economico resta sostanzialmente stabile con una variazione minima del -0,6%. Ma è l'universo del credito a mostrare i muscoli: i mutui stipulati sono aumentati complessivamente del 24,0%. Questi numeri indicano che, nonostante i cali trimestrali localizzati, il mercato immobiliare 2025 rimane un pilastro fondamentale, capace di assorbire i cambiamenti e di attrarre capitali significativi. La resilienza dei piccoli comuni e l'accelerazione dei finanziamenti nel mezzogiorno e nelle isole sono i tratti distintivi di un'economia che cerca nuovi baricentri.


Il mercato immobiliare nel 2025 e il boom dei mutui: i dati ISTAT dei notai in Italia
Clicca per ingrandire l'immagine

Articolo del 17/02/2026

marketing - retail - ecommerce - intelligenza artificiale - AI - IA - digital transformation - pmi - high yield - bitcoin - bond - startup - pagamenti - formazione - internazionalizzazione - hr - m&a - smartworking - security - immobiliare - obbligazioni - commodity - petrolio - brexit - manifatturiero - sport business - sponsor - lavoro - dipendenti - benefit - innovazione - b-corp - supply chain - export - - punto e a capo -
BusinessCommunity.it
BusinessCommunity.it - Supplemento a Guida Computer e t. - Reg. Trib. Milano n. 431 del 19/7/97


Dir. Responsabile Gigi Beltrame - Dir. Editoriale Claudio Gandolfo


Il magazine ha cadenza settimanale, esce online il mercoledì mattina alle 7. La redazione posta alcune notizie quotidianamente, senza alcuna cadenza fissa.
Inoltre BusinessCommunity.it realizza la miglior rassegna economico finanziaria sul web, aggiornata in tempo reale.
Tutti gli articoli pubblicati dal 2014 nei magazine


© 2009-2026 BusinessCommunity.it. Tutti i Diritti Riservati. P.I 10498360154


Media Kit



X | Linkedin


Politica della Privacy e cookie