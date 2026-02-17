Il mercato immobiliare nel 2025 e il boom dei mutui: i dati ISTAT dei notai in Italia

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->





Il settore è dominato quasi interamente dal comparto abitativo, che rappresenta il 94,1% delle transazioni con ben 240.455 atti firmati. Il mondo del business e degli investimenti immobiliari B2B mantiene una sua nicchia solida ma contenuta: il comparto economico pesa per il 5,6% con 14.345 convenzioni, mentre lo 0,3% riguarda usi speciali o multiproprietà. Analizzando le dinamiche territoriali del settore abitativo su base annua, emerge una classifica chiara delle aree che mostrano maggiore dinamismo:

- Nord-ovest guida la crescita con un incremento del 7,6%. - Isole seguono con un solido 6,5%. - Nord-est registra un aumento del 5,6%. - Sud segna un progresso del 4,2%. - Centro subisce una contrazione del 3,3%.

La narrazione dei dati cambia se ci spostiamo sugli immobili a uso economico. In questo caso il dinamismo si sposta verso oriente e verso il mare. Il Nord-est cresce del 4,4% e le Isole del 3,4%. Al contrario, il Centro soffre con un calo del 4,3%, seguito dal Nord-ovest che perde il 2,9% e dal Sud con un lieve -0,7%. È interessante notare come il mercato residenziale sia stato particolarmente vivace nei piccoli centri, dove le compravendite sono salite del 6,8% rispetto a un più modesto +1,4% registrato nelle grandi città.

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->



Per quanto riguarda gli immobili commerciali e produttivi, i grandi centri urbani hanno invece mostrato segni di stanchezza, arretrando del 2,9%.

Il dato più sorprendente riguarda però i mutui ipotecari Italia. Nel secondo trimestre del 2025 le convenzioni per finanziamenti e altre obbligazioni con ipoteca immobiliare sono state 100.717. La crescita su base annua è stata del 18,1%, un balzo notevole che segnala una rinnovata fiducia nel credito e forse condizioni più accessibili per le imprese e i privati. Nondimeno, proprio come accaduto per le vendite, il dato congiunturale segna un piccolo passo indietro dell'1,2%. La propensione al finanziamento ha coinvolto l'intero territorio nazionale in modo omogeneo e vigoroso:

- Isole sono in cima alla classifica con un +21,4%. - Sud mostra un incremento del 20,6%. - Nord-est segue con un +20,1%. - Nord-ovest registra un +19,4%. - Centro chiude la lista con un comunque positivo +10,1%.

Il primo semestre del 2025 si conclude con un bilancio decisamente positivo per il sistema economico nazionale. Le 484.262 compravendite registrate complessivamente segnano una crescita del 6,2% rispetto ai primi sei mesi dell'anno precedente.



Il settore abitativo guida la volata con un +6,8%, mentre il comparto economico resta sostanzialmente stabile con una variazione minima del -0,6%. Ma è l'universo del credito a mostrare i muscoli: i mutui stipulati sono aumentati complessivamente del 24,0%. Questi numeri indicano che, nonostante i cali trimestrali localizzati, il mercato immobiliare 2025 rimane un pilastro fondamentale, capace di assorbire i cambiamenti e di attrarre capitali significativi. La resilienza dei piccoli comuni e l'accelerazione dei finanziamenti nel mezzogiorno e nelle isole sono i tratti distintivi di un'economia che cerca nuovi baricentri.

Articolo del 17/02/2026



