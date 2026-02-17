Il dollaro mantiene la rotta: cosa sveleranno le prossime decisioni della Fed?

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->





L’Aussie dollar è sceso leggermente dopo che i verbali della Reserve Bank of Australia hanno indicato che la banca centrale non ha fretta di aumentare ulteriormente i tassi. La australian dollar policy outlook appare quindi più cauta rispetto alle ipotesi di mercato.

Le contrattazioni sono state leggere, con molti mercati asiatici chiusi per la festività del Capodanno lunare e gli Stati Uniti ancora in pausa per il President’s Day.

I principali eventi economici della settimana includono i verbali dell’ultimo incontro della Fed e i primi dati sul prodotto interno lordo statunitense.

In generale le posizioni sono piuttosto ottimistiche nei confronti dell'economia statunitense, soprattutto in previsione di un taglio dei tassi a luglio.

Il dollaro indice, che misura la moneta verde rispetto a un paniere di valute, è sceso a 97,12 dopo una crescita dello 0,2% nella sessione precedente. L’euro ha perso lo 0,1%, scendendo a 1,184 dollari. Il yen si è rafforzato dello 0,3%, attestandosi a 153,04 per dollaro. Lo sterling ha perso lo 0,11%, chiudendo a 1,3607 dollari.

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->





I dati del venerdì hanno mostrato un’inflazione al consumo negli Stati Uniti inferiore alle previsioni di gennaio, concedendo alla Fed ulteriore margine di manovra per una politica più accomodante quest’anno. I trader del mercato monetario prevedono circa 59 punti base di allentamento per il resto dell’anno.

Altri dati chiave in agenda includono le letture inflazionistiche per Regno Unito, Canada e Giappone, oltre ai primi indicatori dell’attività commerciale globale previsto per venerdì.

Un recente rialzo del yen si è fermato lunedì, quando le cifre ufficiali hanno mostrato una crescita quasi nulla dell’economia giapponese nell’ultimo trimestre. La valuta rimane circa il 4 % più debole rispetto al dollaro da quando la prima ministra Sanae Takaichi, nota per le sue posizioni moderate, è salita al governo lo scorso anno.

I flussi di capitali verso il mercato azionario giapponese, insieme alle attese di nuovi rialzi dei tassi da parte della Bank of Japan, stanno iniziando a invertire la tendenza al ribasso del yen e gli investimenti continuano a fluire in Giappone e la situazione appare positiva.



Il fatto da rimarcare gli investitori reali hanno ridotto la loro sovrapposizione dollaro‑yen, preferendo acquistare yen e vendere dollaro.

Il dollaro australiano è sceso dello 0,1% contro il dollaro, attestandosi a 0,706. Il kiwi neozelandese è rimasto quasi invariato a 0,6029, in attesa della riunione della Reserve Bank of New Zealand prevista per mercoledì, dove la maggioranza delle previsioni indica una decisione di mantenimento dei tassi.

I verbali dell’ultima riunione della RBA hanno evidenziato incertezze sulla necessità di ulteriori aumenti, pur sottolineando che l’inflazione ha superato l’obiettivo per tre anni consecutivi.

Nel mondo delle criptovalute, il bitcoin è sceso dello 0,68% a 68 377,70 dollari, mentre l’ethereum ha perso lo stesso valore percentuale, attestandosi a 1 985,32 dollari.

Articolo del 17/02/2026



