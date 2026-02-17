Il dollaro mantiene la rotta: cosa sveleranno le prossime decisioni della Fed?

Il dollaro rimane solido mentre i mercati attendono le prossime mosse della Fed.

Il dollaro ha conservato i guadagni martedì, poiché gli operatori si preparano a leggere i minuti della riunione della Federal Reserve, attesi per la fine della settimana. L’attenzione è rivolta al dollar outlook 2024, con gli investitori che pesano la possibilità di un primo taglio dei tassi in giugno.

Il yen ha limitato le perdite accumulate il giorno precedente, quando dati economici giapponesi peggiori del previsto hanno alimentato le aspettative di un rafforzamento delle misure di stimolo. Gli analisti prevedono che le yen stimulus expectations possano influenzare la valuta per il resto dell’anno.


L’Aussie dollar è sceso leggermente dopo che i verbali della Reserve Bank of Australia hanno indicato che la banca centrale non ha fretta di aumentare ulteriormente i tassi. La australian dollar policy outlook appare quindi più cauta rispetto alle ipotesi di mercato.

Le contrattazioni sono state leggere, con molti mercati asiatici chiusi per la festività del Capodanno lunare e gli Stati Uniti ancora in pausa per il President’s Day.

I principali eventi economici della settimana includono i verbali dell’ultimo incontro della Fed e i primi dati sul prodotto interno lordo statunitense.

In generale le posizioni sono piuttosto ottimistiche nei confronti dell'economia statunitense, soprattutto in previsione di un taglio dei tassi a luglio.

Il dollaro indice, che misura la moneta verde rispetto a un paniere di valute, è sceso a 97,12 dopo una crescita dello 0,2% nella sessione precedente. L’euro ha perso lo 0,1%, scendendo a 1,184 dollari. Il yen si è rafforzato dello 0,3%, attestandosi a 153,04 per dollaro. Lo sterling ha perso lo 0,11%, chiudendo a 1,3607 dollari.


I dati del venerdì hanno mostrato un’inflazione al consumo negli Stati Uniti inferiore alle previsioni di gennaio, concedendo alla Fed ulteriore margine di manovra per una politica più accomodante quest’anno. I trader del mercato monetario prevedono circa 59 punti base di allentamento per il resto dell’anno.

Altri dati chiave in agenda includono le letture inflazionistiche per Regno Unito, Canada e Giappone, oltre ai primi indicatori dell’attività commerciale globale previsto per venerdì.

Un recente rialzo del yen si è fermato lunedì, quando le cifre ufficiali hanno mostrato una crescita quasi nulla dell’economia giapponese nell’ultimo trimestre. La valuta rimane circa il 4 % più debole rispetto al dollaro da quando la prima ministra Sanae Takaichi, nota per le sue posizioni moderate, è salita al governo lo scorso anno.

I flussi di capitali verso il mercato azionario giapponese, insieme alle attese di nuovi rialzi dei tassi da parte della Bank of Japan, stanno iniziando a invertire la tendenza al ribasso del yen e gli investimenti continuano a fluire in Giappone e la situazione appare positiva.


Il fatto da rimarcare gli investitori reali hanno ridotto la loro sovrapposizione dollaro‑yen, preferendo acquistare yen e vendere dollaro.

Il dollaro australiano è sceso dello 0,1% contro il dollaro, attestandosi a 0,706. Il kiwi neozelandese è rimasto quasi invariato a 0,6029, in attesa della riunione della Reserve Bank of New Zealand prevista per mercoledì, dove la maggioranza delle previsioni indica una decisione di mantenimento dei tassi.

I verbali dell’ultima riunione della RBA hanno evidenziato incertezze sulla necessità di ulteriori aumenti, pur sottolineando che l’inflazione ha superato l’obiettivo per tre anni consecutivi.

Nel mondo delle criptovalute, il bitcoin è sceso dello 0,68% a 68 377,70 dollari, mentre l’ethereum ha perso lo stesso valore percentuale, attestandosi a 1 985,32 dollari.


Articolo del 17/02/2026

