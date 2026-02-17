Il destino dell'economia tedesca si gioca ora: le sorprese dell'indice ZEW di febbraio

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->



Non è un numero entusiasmante in senso assoluto, ma la tendenza al miglioramento è evidente. La fase di recupero è iniziata.

La Germania è entrata ufficialmente in una fase di guarigione, anche se si tratta di un processo ancora molto delicato. Le sfide strutturali restano una spina nel fianco per il motore d'Europa, specialmente quando si parla di industria e investimenti privati. Non si può ignorare la necessità di riforme urgenti, in particolare nel sistema delle assicurazioni sociali, per restituire fascino a un mercato che deve tornare a essere competitivo a livello globale. I settori legati alle esportazioni stanno però guidando la carica con risultati che superano le previsioni. La spinta arriva principalmente da una ripresa degli ordini che ha caratterizzato la fine del 2025, portando ossigeno a comparti che sembravano in affanno.

Le performance settoriali mostrano una Germania a due velocità:

- Il comparto della chimica e quello farmaceutico crescono di 7.5 punti.

- La produzione di acciaio e la metallurgia registrano un incremento di 8.6 punti.

- L'ingegneria meccanica segna il balzo più significativo con un plus di 10.9 punti. - I consumi privati migliorano di 6.0 punti, alimentati da una fiducia che torna a farsi sentire tra le famiglie.

Nondimeno, il quadro non è privo di ombre. Mentre l'industria pesante respira, altri pilastri del terziario avanzato arrancano. Le banche, le assicurazioni e il settore delle tecnologie dell'informazione stanno vivendo una fase di contrazione. È un segnale che l'incertezza non è del tutto svanita e che la AI e la digitalizzazione non bastano da sole a compensare le debolezze sistemiche in questo momento di transizione. Anche guardando oltre i confini nazionali, la situazione nell'Eurozona appare statica. Le aspettative per l'area della moneta unica si fermano a 39.4 punti, con una variazione quasi impercettibile di 1.4 punti rispetto a gennaio. La percezione della situazione economica europea corrente è però migliorata di 4.5 punti, attestandosi a un valore di -13.6.

In questo scenario, la parola d'ordine resta prudenza. L'economia tedesca sta cercando di ritrovare il suo ritmo naturale in un mondo che corre veloce.



Il miglioramento della valutazione attuale suggerisce che il fondo sia stato toccato e che la risalita sia possibile. Ma la fragilità di questa ripresa impone un monitoraggio costante. Gli investitori guardano con attenzione alle prossime mosse politiche. Il sentiment economico resta stabile, segno che la fiducia nel sistema non è crollata, ma per una vera accelerazione serviranno fatti concreti e investimenti mirati. La stabilità dei 58.3 punti nell'indice ZEW di febbraio conferma che le basi per il futuro sono in costruzione, ma il cantiere è ancora aperto e soggetto alle intemperie dei mercati internazionali.

