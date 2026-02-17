I mercati azionari europei accelerano nel finale: ecco cosa spinge Piazza Affari e il balzo di Recordati

Le piazze finanziarie del vecchio continente hanno impresso una decisa accelerazione nel corso della sessione pomeridiana, riuscendo ad archiviare la giornata con guadagni diffusi. La spinta decisiva è arrivata dalla ripartenza di Wall Street, che dopo un avvio incerto ha ritrovato la via del rialzo permettendo ai listini in Europa di correre verso la chiusura. A Milano, il Ftse Mib ha messo a segno un progresso dello 0,76%, raggiungendo quota 45.764 punti. È un risultato che premia gli investimenti B2B in una giornata che si era aperta sotto il segno dell'incertezza a causa della chiusura delle borse cinesi e del precedente fermo delle attività negli USA per il Presidents’ Day.


La vitalità della Borsa milanese è stata sostenuta dalla solidità di alcuni campioni industriali e dalla fiducia degli operatori internazionali.

Il panorama continentale ha mostrato una salute diffusa con Francoforte in cima ai rialzi:
- la borsa tedesca ha terminato le contrattazioni in progresso dello 0,8%;
- Londra ha seguito a breve distanza con un guadagno dello 0,79%;
- Parigi ha chiuso la seduta segnando un incremento dello 0,54%. Il clima di ottimismo si è consolidato mentre il prezzo del gas continuava a scendere, portandosi vicino alla soglia dei 30 euro a megawattora. Questa dinamica energetica favorevole agisce da stabilizzatore per l'intero sistema produttivo europeo. Nondimeno, la tenuta dei conti pubblici italiani trova conferma nelle dinamiche del mercato obbligazionario secondario, dove i movimenti sono rimasti contenuti:

- lo spread Btp-Bund si è attestato stabilmente a 61 punti base;
- il rendimento del Btp decennale italiano è sceso al 3,35%;
- il rendimento del Bund tedesco di pari scadenza è calato al 2,74%.


All'interno del listino milanese spicca il balzo di Recordati, che ha guidato i rialzi grazie a una performance finanziaria d'eccellenza. Il gruppo farmaceutico ha chiuso l'esercizio con ricavi per 2,618 miliardi di euro, segnando una crescita dell'11,8% rispetto all'anno precedente. L'utile netto ha mostrato un incremento del 6,5%, raggiungendo quota 443,6 milioni di euro. Questi dati evidenziano una capacità di esecuzione strategica notevole. Ma lo scenario non è stato ugualmente brillante per tutti i grandi attori industriali legati alla finanza italiana. A New York, infatti, la seduta è stata segnata dalle forti vendite su Cnh Industrial. Il titolo del gruppo dei macchinari pesanti, parte della galassia Exor, ha ceduto oltre il 2% dopo la presentazione di risultati e prospettive per il 2026 che non hanno convinto i mercati. I conti dell'intero 2025 hanno evidenziato un calo dell'utile del 60%, sceso a 505 milioni di dollari, con ricavi complessivi in flessione del 9% a 18,095 miliardi. Le vendite iniziali sul mercato statunitense erano state ancora più pesanti, sfiorando perdite del 6% prima di un parziale recupero.


La divergenza tra la solidità di Piazza Affari e le difficoltà di alcuni giganti globali riflette un mercato estremamente selettivo, dove i fondamentali aziendali tornano a essere la bussola principale per gli investitori.


Articolo del 17/02/2026

