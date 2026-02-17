Cosa sapere oggi a livello macro e mondiale: dollaro, Ungheria, energia e formazione

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->



Durante una visita a Budapest, il Segretario di Stato Marco Rubio ha definito la leadership del Primo Ministro Viktor Orbán “essenziale per gli interessi americani”. L’apprezzamento arriva a meno di due mesi dalle elezioni parlamentari ungheresi, in cui il partito di opposizione TISA ha guadagnato terreno con un programma incentrato su corruzione, sanità e istruzione. Nonostante le critiche europee, la nuova collaborazione sembra basarsi su un comune approccio alla gestione dei flussi migratori e su un supporto reciproco durante l’amministrazione Trump.

L’energia, da tempo dominata da politiche di contenimento dei costi, sta ritrovando slancio verso la crescita. Giganti come ExxonMobil, Shell e BP hanno iniziato a incrementare gli investimenti in esplorazione e a siglare accordi con paesi ricchi di risorse petrolifere. Le recenti operazioni di fusione e acquisizione mirano ad ampliare le riserve, in risposta alla consapevolezza che la transizione verso fonti rinnovabili richiederà più tempo del previsto.

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->



Questo ritorno alla crescita è percepito come una risposta diretta alle richieste degli investitori B2B, che chiedono rendimenti più solidi e a medio termine.

Nel mondo della formazione, la MIT Sloan School of Management ha raggiunto la vetta della classifica globale degli MBA stilata dal Financial Times. Il successo è legato all’integrazione di competenze sull'AI nei programmi aziendali e a stipendi medi di 245.000 dollari tre anni dopo la laurea. Tuttavia, il mercato dei master sta subendo pressioni: l’alto costo delle rette e le incertezze sui visti per studenti cinesi e indiani spingono molti a considerare alternative più vicine a casa o istituzioni pubbliche meno costose. Mentre le università “Ivy League” mantengono il prestigio, scuole asiatiche come la CEIBS di Shanghai e istituzioni indiane stanno guadagnando terreno, creando una nuova dinamica di concorrenza globale.

- MIT Sloan al primo posto nella classifica FT MBA;

- Stipendi medi post-laurea: 245.000 dollari;

- Crescente interesse verso programmi con focus su AI;

- Pressioni sui costi delle rette e sulle politiche di visto;

- Università asiatiche in rapida ascesa;

Il panorama globale mostra segni di un cambio di rotta marcato.



Dalle decisioni di investimento dei fondi a Milano e New York, alle nuove alleanze diplomatiche a Budapest, fino alle strategie di crescita delle compagnie energetiche, le dinamiche B2B si stanno riconfigurando. In questo contesto, le imprese che sapranno adattare la strategia di investimento B2B alle nuove condizioni di mercato avranno un vantaggio competitivo significativo.

Articolo del 17/02/2026



