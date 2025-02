Sorpresa per l'Italia: la bilancia commerciale vola nel 2024

Di contro, si è assistito a un forte calo del deficit energetico, sceso a -49,555 miliardi da -65,137 miliardi. In termini di valore, le esportazioni hanno subito una leggera contrazione dello 0,4%, attestandosi a 623,4 miliardi di euro. Tuttavia, escludendo l'interscambio energetico, si registra un aumento dello 0,3%, frutto di un incremento dei prezzi del 2,1% e di una diminuzione dei volumi del 2,4%.

Analizzando le performance geografiche, le esportazioni verso i paesi extra-UE hanno mostrato una crescita positiva (+1,2%), mentre quelle verso il resto dell'UE hanno registrato un calo dell'1,9% rispetto al 2023. Le importazioni, invece, hanno subito un calo del 3,9%, fermandosi a 568,5 miliardi di euro. Questo andamento positivo della bilancia commerciale ha un impatto significativo sull'economia italiana. Senza questo surplus, il PIL nazionale subirebbe un forte calo.

È fondamentale considerare la potenziale minaccia dei dazi americani e la fragilità della domanda interna. Gli Stati Uniti si confermano come il principale mercato di destinazione dell'avanzo commerciale italiano, con un valore di 44 miliardi di dollari nel 2024, sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente. Nonostante un calo del 3,7% in valore delle esportazioni italiane verso gli USA, circa i tre quarti dell'intero saldo commerciale attivo dipendono dagli acquisti americani, rendendo l'Italia particolarmente vulnerabile a eventuali variazioni delle politiche commerciali statunitensi e alle fluttuazioni del tasso di cambio. Tuttavia, è bene ricordare che quest'anno i prezzi delle materie prime sono in forte ascesa. In particolare, i prezzi del gas europeo sono più che raddoppiati rispetto allo stesso periodo del 2024, una dinamica che potrebbe portare a una riduzione dell'avanzo commerciale nel 2025 a causa della risalita del deficit energetico.

L'Italia, infatti, importa petrolio e gas dall'estero, e di conseguenza la sua bilancia commerciale risente negativamente degli aumenti dei prezzi di queste risorse. Secondo le stime preliminari dell'ISTAT, l'economia italiana è cresciuta solo dello 0,5% lo scorso anno. Questo dato evidenzia quanto la bilancia commerciale contribuisca in modo determinante al mantenimento del tessuto produttivo nazionale. Nonostante i risultati positivi, non sono stati ancora raggiunti i livelli pre-Covid, quando gli avanzi superavano il 3% del PIL. Il Made in Italy continua a riscuotere successo, ma necessita di mercati aperti per sostenere la sua crescita. In un contesto globale caratterizzato dall'innalzamento di barriere doganali a protezione delle economie nazionali, la sfida per l'Italia sarà quella di preservare la propria competitività e diversificare i mercati di sbocco per i propri prodotti.



Ecco le prime 5 nazioni per surplus commerciale con l'italia nel 2024: 1. Stati Uniti: 44 miliardi di dollari 2. Germania: 18 miliardi di euro 3. Francia: 15 miliardi di euro 4. Regno Unito: 12 miliardi di euro 5. Spagna: 9 miliardi di euro La bilancia commerciale, quindi, si conferma un elemento cruciale per l'economia italiana, contribuendo in modo significativo alla crescita del PIL.