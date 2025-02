Mercati asiatici in rialzo, traina il settore tech di Hong Kong

Il Financial Times ha riportato che la Commissione Europea starebbe valutando limiti più stringenti alle importazioni di determinati alimenti prodotti con standard differenti, per proteggere i propri agricoltori, riprendendo la politica commerciale improntata alla reciprocità dell'ex presidente Donald Trump. Per il momento, gli investitori hanno tirato un sospiro di sollievo per il mancato arrivo di nuove tariffe.

L'indice MSCI delle azioni dell'area Asia-Pacifico, escluso il Giappone, ha registrato un aumento dello 0,34%. Il Nikkei di Tokyo ha segnato un leggero rialzo dopo che il Giappone ha comunicato una crescita economica sorprendentemente robusta, pari al 2,8% annualizzato nel quarto trimestre. Tuttavia, i guadagni sono stati limitati da un'ulteriore apprezzamento dello yen, che ha raggiunto quota 151,65 contro il dollaro.

I mercati azionari di Corea del Sud e Taiwan hanno evidenziato performance positive, con incrementi rispettivamente dello 0,6% e dell'1,5%. Al contrario, le blue chip cinesi hanno subito un calo marginale dello 0,06%. Le recenti performance sono state guidate dal mercato di Hong Kong, che la scorsa settimana ha fatto un balzo del 7% grazie all'ottimismo sulla capacità delle aziende cinesi di sviluppare versioni a basso costo di AI per competere con quelle occidentali. Questo slancio è stato sostenuto da un'impennata del 24% del titolo Alibaba, a seguito della notizia di una partnership con Apple per supportare i servizi di intelligenza artificiale degli iPhone in Cina. Alibaba pubblicherà i suoi risultati giovedì e le opzioni suggeriscono che il titolo potrebbe oscillare del 7,5% in entrambe le direzioni in seguito alla pubblicazione dei dati.

Goldman Sachs ha rivisto al rialzo le sue previsioni per la crescita e i mercati azionari cinesi, sostenendo che l'adozione diffusa dell'AI potrebbe aumentare gli utili per azione del 2,5% annuo nel prossimo decennio.

Ciò porterebbe anche a un incremento del valore equo delle azioni cinesi del 15-20% e attirerebbe afflussi di capitali per 200 miliardi di dollari. Anche l'indice paneuropeo STOXX 600 ha attratto fondi globali, registrando otto settimane consecutive di crescita e un aumento dell'8% da inizio anno. I futures sull'EUROSTOXX 50 si sono mantenuti stabili, mentre i futures sul DAX sono saliti dello 0,08% e quelli sul FTSE dello 0,04%.

Il dollaro perde il suo smalto

La chiusura dei mercati statunitensi per festività ha determinato una riduzione dei volumi di scambio.



I futures sull'S&P 500 sono comunque aumentati dello 0,2% e quelli sul Nasdaq dello 0,3%. Wall Street aveva inizialmente reagito negativamente ai dati sulle vendite al dettaglio di venerdì, ma l'S&P 500 ha chiuso la settimana con un guadagno dell'1,5%, mentre il Nasdaq è cresciuto del 2,6%. I titoli del Tesoro hanno beneficiato dei dati deludenti sulle vendite, con i mercati che hanno iniziato a scontare due tagli dei tassi da parte della Federal Reserve quest'anno, anziché uno solo. Le minute dell'ultima riunione della Fed, in programma per mercoledì, dovrebbero fornire maggiori dettagli sulle prospettive di un'ulteriore allentamento monetario, mentre sono previsti interventi di almeno sei esponenti della Fed. I rendimenti dei titoli del Tesoro a 10 anni si sono attestati al 4,478%, in calo rispetto al picco del 4,660% raggiunto a metà della scorsa settimana.



Il calo dei rendimenti ha indebolito il dollaro, portando l'indice a 106,73 dopo una perdita dell'1,2% nella settimana precedente. L'euro si è attestato a 1,0491 dollari, in rialzo dell'1,6% la scorsa settimana, e punta a testare la resistenza a 1,0533 dollari. La sterlina si è mantenuta a 1,2590 dollari in vista di una serie di dati britannici, tra cui occupazione, salari e prezzi al consumo, che influenzeranno le scommesse del mercato sui tempi del prossimo taglio dei tassi. Il governatore della Bank of England, Andrew Bailey, interverrà questa settimana e sarà inevitabilmente interrogato sulle prospettive. Le banche centrali di Australia e Nuova Zelanda terranno riunioni di politica monetaria questa settimana e si prevede che entrambe taglieranno i tassi di interesse, la prima di 25 punti base e la seconda del doppio.



Per quanto riguarda le materie prime, l'oro si è attestato non lontano dai massimi storici a 2.889 dollari l'oncia, dopo aver guadagnato terreno per sette settimane consecutive. Il petrolio ha incontrato maggiori difficoltà, poiché la prospettiva di colloqui di pace sull'Ucraina potrebbe portare a un aumento dell'offerta in caso di allentamento delle sanzioni sulla produzione russa. Tuttavia, il Brent è salito di 16 centesimi a 74,90 dollari al barile, mentre il greggio statunitense ha guadagnato 6 centesimi a 70,80 dollari al barile.