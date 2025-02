Il surplus commerciale dell'area euro: un'analisi dettagliata dei dati di dicembre 2024

Allo stesso tempo, le importazioni sono cresciute del 3,8%, passando da 203,3 miliardi di euro a 211,0 miliardi di euro. Un'analisi più approfondita rivela che il surplus di dicembre 2024 è in lieve calo rispetto a novembre 2024, quando si era attestato a 16,0 miliardi di euro. Osservando le variazioni per categoria di prodotto, si nota che cinque gruppi merceologici hanno subito una variazione negativa. Il settore dei prodotti chimici e affini ha visto il calo più significativo, passando da 23,0 miliardi di euro a 20,6 miliardi di euro. In controtendenza, il comparto dei macchinari e dei veicoli ha registrato un aumento considerevole, crescendo da 13,0 miliardi di euro a 16,7 miliardi di euro. "Questi dati offrono una panoramica dettagliata della salute commerciale dell'area euro," ha affermato un analista economico.

Nel complesso del 2024, l'area euro ha generato un avanzo commerciale di 176,9 miliardi di euro, un netto miglioramento rispetto ai 57,4 miliardi di euro dell'anno precedente. Le esportazioni di beni verso il resto del mondo sono aumentate dello 0,6%, raggiungendo i 2.864,0 miliardi di euro, mentre le importazioni sono diminuite del 3,7%, scendendo a 2.687,0 miliardi di euro. Il commercio intra-area euro ha subito una contrazione del 2,9%, attestandosi a 2.566,2 miliardi di euro nel 2024.