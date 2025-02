Giappone sorprende: crescita del PIL oltre le previsioni nel quarto trimestre 2024

Questo risultato positivo è stato trainato, in particolare, dalla tenuta dei consumi privati, un indicatore chiave della salute economica di un paese. I consumi privati, infatti, hanno evidenziato un aumento dello 0,1% su base trimestrale, sorprendendo positivamente gli analisti che si aspettavano una diminuzione dello 0,3%. Questo dato suggerisce una certa fiducia da parte dei consumatori giapponesi, nonostante le incertezze economiche globali. Anche gli investimenti hanno mostrato una crescita, seppur inferiore alle attese: +0,5% contro l'1% previsto. Questi risultati, nel complesso, dipingono un quadro più roseo per l'economia giapponese rispetto a quanto si temeva. La capacità del paese di superare le aspettative in un contesto globale complesso evidenzia la solidità di alcuni settori chiave e la resilienza dei consumi interni. Resta da vedere se questa tendenza positiva potrà consolidarsi nei prossimi trimestri, sostenendo una crescita economica più stabile e duratura per il Giappone.