Borse europee in rialzo: difesa trascina Milano e Francoforte, occhi puntati sul vertice di Parigi

Questo incremento ha contribuito a sostenere l'andamento positivo delle borse. Secondo alcune indiscrezioni, prima dell'inizio del vertice, il presidente francese Emmanuel Macron ha avuto un colloquio telefonico con un alto funzionario della Casa Bianca. Nel frattempo, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che il suo Paese non parteciperà ai colloqui tra USA e Russia e non accetterà eventuali accordi presi senza la sua presenza. L'aumento della spesa militare, sollecitato dagli Stati Uniti e sostenuto dal segretario generale della NATO Mark Rutte, sta favorendo il comparto difesa. Inoltre, la proposta della presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, di esentare il settore della difesa dai limiti di spesa pubblica dell'UE ha ulteriormente incentivato gli investimenti.

La Commissione europea sta valutando le modalità per attivare una clausola di sospensione del patto di stabilità e crescita per le spese militari dei paesi membri. Ulteriori dettagli verranno forniti nei prossimi giorni. Tra i titoli del settore difesa, spiccano BAE Systems (+8,96%), Hensoldt (+16,98%) e Renk (+15,5%). A Parigi, Thales guadagna il 7,5%, mentre a Francoforte, Rheinmetall avanza di oltre il 13%. A Milano, Leonardo (+8,14%) e Avio (+5,66%) registrano performance positive. Piazza Affari ha chiuso la giornata con un rialzo dello 0,92%, superando quota 38.000 punti e raggiungendo i massimi da inizio 2008, grazie soprattutto alla performance di Leonardo e al fermento nel settore bancario. Anche le altre borse europee hanno chiuso in rialzo: Madrid (+0,55%), Parigi (+0,23%), Amsterdam (+0,22%) e Londra (+0,41%).

Il listino milanese è stato sostenuto anche dal risiko bancario, con i titoli coinvolti sotto i riflettori: Unipol (+4,23%), BPER (+3,4%) e Pop Sondrio (+2,4%). Anche UniCredit (+1,63%) e Intesa Sanpaolo (+1,6%) hanno registrato un andamento positivo. In controtendenza, Telecom Italia ha chiuso in negativo (-0,65%), dopo l'accordo che prevede il passaggio della quota di CDP a Poste Italiane (+0,88%), con contestuale cessione a CDP del 3,78% di Nexi (+1,38%). Interpump (-3,14%) è stato il peggior titolo della seduta, mentre Moncler (-2,55%) ha subito prese di beneficio dopo il rialzo dei giorni scorsi. Il nuovo BTP Più ha fatto il suo debutto con successo, registrando una domanda superiore a 5,6 miliardi di euro e 160.



734 contratti siglati. Lo spread è in calo a 106 punti base, con il rendimento del BTP decennale al 3,54%. Sul mercato valutario, l'euro si attesta a 1,0468 dollari. Il petrolio mostra una sostanziale stabilità, con il WTI a 70,8 dollari al barile e il Brent a 74,69 dollari. L'oro continua la sua corsa, puntando ai 3.000 dollari l'oncia. "L'attenzione dei mercati è ora concentrata sulle decisioni che verranno prese al vertice di Parigi e sulle possibili implicazioni per il settore della difesa e per l'economia europea nel suo complesso", affermano gli analisti. Le borse europee hanno mostrato resilienza, trainate dal settore della difesa e dalle aspettative di interventi a sostegno della spesa militare.