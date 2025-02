Banco Bpm-Unicredit: braccio di ferro sull'OPA su Anima, ma cosa succede ora?

In una nota diffusa questa mattina, Unicredit ha chiarito la sua posizione. Il 25 novembre scorso, l'istituto guidato da Andrea Orcel aveva sorpreso il mercato con un'offerta da 10,1 miliardi di euro su Banco Bpm. A sua volta, Piazza Meda aveva lanciato un'offerta su Anima a 6,2 euro per azione. Dopo un periodo di stallo, Banco Bpm ha rilanciato, alzando il prezzo a 7 euro per azione. Questa decisione dovrà essere confermata dall'assemblea dei soci del 28 febbraio. Il nodo cruciale, secondo Unicredit, è legato al Danish Compromise, un beneficio contabile la cui applicazione non è ancora stata definita dalla BCE (Banca Centrale Europea). In vista dell'assemblea, Unicredit sottolinea che gli azionisti di Banco Bpm devono valutare attentamente i rischi e le incertezze legati alle proposte formulate.

Secondo Unicredit, un'Opa su Anima condotta alle nuove condizioni potrebbe non essere più coerente con quanto annunciato inizialmente, quando l'operazione era presentata come in grado di assicurare "un elevato ritorno sull'investimento con limitati assorbimenti patrimoniali". La mancata applicazione del Danish Compromise avrebbe un impatto significativo sul capitale di Banco Bpm, con una riduzione stimata del Cet1 (Common Equity Tier 1) dal 13% al 12,32%, o addirittura all'11%, compromettendo la stabilità del gruppo. Unicredit solleva dubbi sulle misure che Banco Bpm intende adottare per mantenere il Cet1 sopra il 13% e un *pay-out ratio* pari all'80% dell'utile netto. In sintesi, senza il Danish Compromise o in caso di aumento del prezzo, Unicredit potrebbe ritirare l'offerta su Banco Bpm, con potenziali conseguenze negative sul titolo.

Il ceo di Banco Bpm, Giuseppe Castagna, ha definito le accuse di Unicredit "pericolose", accusando Andrea Orcel di cercare di influenzare il voto degli azionisti e di esercitare pressione sul titolo di Banco Bpm a favore di quello di Unicredit. Castagna ha annunciato che la banca risponderà legalmente a tali accuse. Attualmente, a Piazza Affari, il titolo Unicredit sale dell'1,95% a 47,775 euro, mentre le azioni Banco Bpm aumentano dello 0,68% a 8,82 euro. La situazione resta fluida, con il mercato in attesa delle decisioni che verranno prese nell'assemblea del 28 febbraio, un evento cruciale per il futuro di entrambe le banche.