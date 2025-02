Arriva "Concert", il robot made in Italy per rivoluzionare i cantieri edili

Oltre all'IIT di Genova, hanno partecipato Fraunhofer Italia di Bolzano, la Technische Universität München (Germania), Profactor (Austria), Ciop-Bip e Budimex (Polonia). "Il robot è in grado di svolgere compiti che richiedono sforzi fisici intensi o ritenuti più gravosi per la salute dei lavoratori edili", spiegano i ricercatori. Concretamente, Concert può eseguire operazioni come la trapanatura ad alta quota, l'applicazione di materiale isolante su ampie superfici e il trasporto e sollevamento di carichi pesanti. L'IIT sta valutando la possibilità di creare una startup per avviare la produzione del robot, mentre il team di ricerca è aperto a collaborazioni con nuove aziende per validare ulteriormente la piattaforma robotica. Il settore edile, infatti, è noto per essere uno dei più rischiosi, come evidenziato dai report dell'INAIL.

Gli operai sono spesso esposti a sforzi intensi, lavori in quota e contatto con sostanze nocive. L'utilizzo di robot come Concert può contribuire a ridurre il rischio di infortuni e rendere i cantieri più sicuri. Grazie ai suoi sensori e alle sue interfacce avanzate, Concert è in grado di interagire con l'ambiente circostante e collaborare con gli esseri umani, adattandosi a spazi ristretti, altezze elevate e ostacoli di vario genere. Questa capacità di adattamento permette al robot di ridurre gli sforzi fisici e le operazioni ripetitive tipiche del cantiere, con un impatto positivo sulla salute e la sicurezza dei lavoratori. La piattaforma robotica è composta da una base mobile con ruote e da un sistema di bracci robotici modulari e configurabili. Le sue dimensioni compatte (1 x 0,7 metri) e l'elevata manovrabilità gli consentono di muoversi agevolmente anche in spazi ristretti. Il sistema di manipolazione, dotato di diversi strumenti di lavoro (trapano, sistema di spruzzo e levigatura), può raggiungere un'altezza di oltre 3 metri, evitando agli operai di utilizzare scale o impalcature.

Nonostante il peso complessivo di 150 chili, Concert è in grado di trasportare un carico utile di oltre 200 chili sulla sua base mobile, fungendo da piattaforma di trasporto autonoma. La sua riconfigurabilità e i suoi sensori avanzati gli permettono di interagire in modo efficace con l'ambiente e con le persone. In sintesi, Concert rappresenta una soluzione innovativa per migliorare la sicurezza e l'efficienza nei cantieri edili, riducendo i rischi per i lavoratori e aprendo nuove prospettive per il futuro del settore.