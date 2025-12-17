La svolta di Paglieri: il debutto di Azzurra e la sfida dell'AI ambassador marketing in Italia



L'iniziativa è stata concepita e sviluppata dall’agenzia creativa Ad Store con l'obiettivo specifico di intercettare gli interessi della Generazione Z. I giovani, infatti, mostrano un crescente interesse verso la gestione del proprio stato d'animo quotidiano, il benessere emotivo e le pratiche di mindfulness. Azzurra, dunque, si configura come una guida virtuale sofisticata. Essa riesce a fondere la vasta cultura olfattiva e l'esperienza pluridecennale di Felce Azzurra con le possibilità immersive offerte dall'AI. La personalità, la voce e l’immaginario visivo di Azzurra sono stati studiati per fornire quotidianamente contenuti che supportino la community

- nel connettersi con le proprie emozioni, riconoscerle e abbinarle alla fragranza più adatta al proprio mood. Attraverso un approccio empatico e diretto, l’avatar introduce il concetto innovativo di mindfulness olfattiva, trasformando l'uso delle fragranze in un consapevole gesto di self-care. Questo rappresenta l'ultima frontiera nelle strategie digitali Gen Z. Il debutto pubblico di Azzurra è avvenuto sui grandi schermi, un palcoscenico scelto per la sua forte capacità di penetrazione.



Un trailer

- dedicato è stato proiettato e continua a essere visibile in circa 550 schermi cinematografici distribuiti su tutto il territorio italiano, grazie ai circuiti selezionati di Rai Cinema, The Space e UCI, fino alla fine dell'anno. Il lancio è stato sincronizzato con l’uscita del film Avatar: Fuoco e Cenere, una scelta coerente con l’identità digitale del progetto e mirata ad attrarre la Generazione Z. Per consolidare la presenza fisica e creare un ponte con l'esperienza digitale, durante il primo fine settimana di programmazione cinematografica, dal 19 al 21 dicembre, le hostess e le cosplayer

- ispirate all'avatar hanno animato i foyer

- dei cinema. Questo è accaduto nei principali hub

- urbani e di consumo, in città come Milano, Napoli, Modena, Roma

- e Alessandria. Qui sono state organizzate attività di sampling

- e distribuzione di gadget personalizzati. Parallelamente, l'ambasciatrice digitale ha preso vita sui canali social. Il suo profilo Instagram (@imjustazzurra) ha debuttato a dicembre, concentrandosi su contenuti dedicati al benessere emotivo e alla scoperta del suo mondo virtuale.



A partire da gennaio, il progetto è destinato a espandersi su TikTok, la piattaforma preferita dalla Generazione Z. La presenza sarà caratterizzata da format

- nativi e interattivi, pensati specificamente per quel pubblico. La crescita di questa nuova community

- sarà sostenuta da una massiccia campagna composta da Meta Ads, TikTok Ads e da un programma mirato di influencer marketing

- attivo da gennaio. Questo progetto non è soltanto un'operazione di marketing, ma rappresenta una vera e propria evoluzione nell'approccio comunicativo di Felce Azzurra. È un brand che ha saputo accompagnare intere generazioni di italiani, e nel corso della sua storia, è riuscito a parlare al pubblico attraverso linguaggi e simboli rimasti iconici. Felce Azzurra è intessuto nella cultura popolare italiana, grazie anche a campagne pubblicitarie che sono entrate nell'immaginario collettivo. Le sue fragranze sono state immortalate in manifesti storici, dalle raffigurazioni delle dive di Hollywood

- alle evocative illustrazioni di Gino Boccasile, che seppero catturare l'essenza del brand con un tratto inconfondibile.



Negli anni Sessanta, Carosello

- portò il prodotto nelle case degli italiani con la leggerezza del Quartetto Cetra. Negli anni Settanta, fu il fascino di Alberto Lupo ad accompagnare le donne, mentre negli anni Ottanta, figure come Ornella Vanoni e Loredana Bertè diventarono le voci narranti del momento di benessere del bagno. Questo costante percorso di rinnovamento dimostra una profonda innovazione comunicazione CPG. Dopo il Duemila, l'immagine del brand si è rinnovata, pur restando fedele alla sua essenza di benessere senza tempo, raccontando sempre nuove storie. Con l’introduzione di Azzurra, questo percorso evolutivo raggiunge oggi una nuova dimensione, totalmente digitale, empatica e decisamente proiettata verso il futuro. Debora Paglieri, Amministratore Delegato di Paglieri, ha spiegato che Azzurra incarna una nuova frontiera nel nostro modo di interpretare il benessere emotivo. Ha sottolineato che si tratta di un progetto che affonda le radici nella storia dell'azienda e nella sua profonda conoscenza dei profumi, ma che guarda al futuro con grande coraggio e curiosità.



L'obiettivo è quello di dialogare con le nuove generazioni attraverso un’ambasciatrice autentica e coinvolgente, pur mantenendo intatto il rispetto per una tradizione che dura da oltre duecento anni. Fabio Rossello, Amministratore Delegato di Paglieri, ha aggiunto che questo progetto è la perfetta narrazione della volontà aziendale di unire innovazione e tradizione. Azzurra è, infatti, l’espressione digitale del patrimonio olfattivo e dell'esperienza del gruppo, un avatar che utilizza un linguaggio moderno ma che resta saldamente radicato nella cultura aziendale. La finalità è chiara: creare una relazione significativa con i giovani consumatori e trasferire, attraverso l'AI e i canali sociali, la passione per la qualità e la tradizione del Made in Italy. Con il lancio di Azzurra, Felce Azzurra inaugura un capitolo inedito, riaffermando il proprio ruolo di love brand

- intergenerazionale e aprendo una strada mai percorsa prima nel dialogo tra fragranze, sfera emotiva e innovazione tecnologica.