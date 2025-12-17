L'ecosistema startup Italia investimenti in frenata: la grande polarizzazione che blocca la scala



Un'analisi più approfondita mostra una marcata polarizzazione delle risorse. I mega-deal, ossia le operazioni di finanziamento più consistenti, hanno assorbito quasi il 40% della raccolta complessiva. Questo fenomeno evidenzia come poche realtà emergenti riescano ad attrarre somme considerevoli, lasciando in difficoltà la maggior parte delle aziende che necessitano di capitali per crescere. I settori che hanno catalizzato l'attenzione degli investitori, dimostrando la capacità di concludere un solido round investimento serie A Italia, si concentrano su innovazione scientifica e industriale. Le principali operazioni che hanno dominato la scena, concentrando ingenti risorse, includono:

- AAVantgarde Bio con 122 milioni di euro;

- Nanophoria con 83,5 milioni di euro;

- Exein con 70 milioni di euro;

- Hercle con 52 milioni di euro. Queste cifre indicano un chiaro orientamento verso segmenti maturi e ad alto contenuto tecnologico. Il fintech

- ha chiuso 16 round, assorbendo il 7,9% degli investimenti.



Biotech, medtech e risorse umane (HR) hanno registrato 13 operazioni ciascuno, pari al 6,4%. Molto importante è anche la trazione del finanziamenti startup deeptech Lombardia, un settore che ha completato 12 round, pari al 5,9% del totale. Il ruolo della Lombardia nell'ecosistema startup Italia investimenti rimane centrale e preponderante. La regione, polo economico e finanziario, ha assorbito quasi la metà dei deal totali, con 96 round che rappresentano il 47,3% delle operazioni nazionali. Questa concentrazione geografica suggerisce che, per gli investitori B2B, la prossimità a hub consolidati come Milano e il Nord Italia è ancora un fattore determinante nella decisione di investimento. Ciononostante, non tutti i canali di finanziamento hanno retto: l’equity crowdfunding

- ha subito un brusco calo, fermandosi a 48 milioni di euro e registrando una flessione del 9,2%. A livello continentale, il quadro è differente. L’Europa, infatti, accelera con una raccolta che ha raggiunto i 33 miliardi di euro nei primi nove mesi dell’anno, registrando una crescita del 7%.



Il mercato europeo tech crescita dimostra una maturità invidiabile. Il rapporto State of European Tech 2025

- di Atomico evidenzia che il continente ospita oltre 40.000 aziende tech finanziate, un numero triplicato nell'ultimo decennio. Si contano quasi 4.000 aziende che superano i 25 milioni di dollari annui di ricavi e 1.200 tra unicorni e giganti valutati oltre 100 milioni di dollari, pronti a confrontarsi sui mercati globali. I motori di questa crescita europea sono i grandi hub:

- Regno Unito (14,4 miliardi di euro);

- Germania (7,4 miliardi di euro);

- Francia (6,1 miliardi di euro);

- Svezia (2,5 miliardi di euro);

- Finlandia (2,3 miliardi di euro);

- Spagna (2 miliardi di euro). Questi Paesi generano round

- da record, come quelli chiusi da IQM

- (300 milioni) o Tekever

- (500 milioni), e vedono la nascita di fondi colossali come Cathay Innovation

- (1 miliardo). Eppure, anche in questi mercati più avanzati, ci sono frizioni.



Borse valori frammentate e la scarsità di exit

- strutturali (attraverso M&A o IPO) rallentano il pieno potenziale. Per trattenere talenti e capitali, alcuni richiedono la creazione di un "One Listing, One Capital Market" europeo per unificare le offerte pubbliche iniziali. L'Italia rimane marginale in questo contesto internazionale. Il paese ha registrato solo 23 operazioni di exit

- nei primi nove mesi, un dato quasi invisibile se confrontato con i 177 miliardi di dollari mossi negli Stati Uniti. Paolo Barberis di Nana Bianca ha affermato che investire di più e con maggiore determinazione è la chiave per diventare protagonisti nello scenario europeo. Questo stallo nel flusso di capitali e la mancanza di uscite di successo potrebbero isolare l'Italia dai leader continentali. Simone Pepino, CEO di StartupItalia, nota che il quadro europeo decolla e l’ecosistema è stabile, eppure l’Italia arranca. Urge fare sistema con alleanze strategiche e politiche audaci. Solo una strategia di Paese coesa potrà evitare il rischio di immobilismo e favorire un numero maggiore di exit, trasformando le startup promettenti in veri campioni globali.



Il focus sul fattore umano, lanciato durante SIOS25 Winter, è netto: l'innovazione parte dalle persone, ma deve essere supportata da un robusto e maturo sostegno finanziario e infrastrutturale per il finanziamenti startup deeptech Lombardia e nel resto d'Italia.