L'AI e l'automazione retail sbloccano profitti: i segreti della trasformazione digitale retail europeo





L'adozione di soluzioni avanzate è essenziale per rispondere alle mutevoli aspettative dei consumatori. Matthew Guiste, Global Retail Technology Strategist

- di Zebra Technologies, ha sottolineato l'importanza di connettere i due mondi. Le aziende che sanno sfruttare l'AI, l'automazione retail e i flussi di lavoro ottimizzati non solo possono contenere le perdite, ma riescono anche a offrire ai clienti esperienze rapide e personalizzate.

I dati raccolti evidenziano un interessante paradosso nel panorama europeo. La soddisfazione dei consumatori per l'esperienza vissuta nel negozio fisico è migliorata, raggiungendo l'80% in Europa, un valore superiore alla media globale del 79%. Ciononostante, questa cifra rimane inferiore al picco dell'84% registrato nel 2023. Al contrario, la soddisfazione per lo shopping

- online

- continua a subire un calo, scendendo al 74% in Europa (73% a livello mondiale) rispetto al 76% dell'anno precedente.

Nonostante l'attrattività di convenienza e rapidità, l'attenzione dei consumatori si concentra ancora sul risparmio: quasi otto persone su dieci, complici le persistenti pressioni inflazionistiche, continuano a dare priorità a sconti e promozioni.



I consumatori europei manifestano chiare richieste di standard operativi più elevati. Denunciano criticità ricorrenti che minano la soddisfazione e l'atto d'acquisto:

- scarsa disponibilità dei prodotti, lamentata dal 67% degli intervistati;

- presenza di articoli protetti da dispositivi di sicurezza che ostacolano l’acquisto, segnalata dal 72%;

- mancanza di casse self-checkout, percepita come un problema dal 62%.

La trasformazione digitale retail europeo richiede prima di tutto di potenziare i dipendenti. I retailer

- comprendono bene che una rapida accessibilità alle informazioni è fondamentale, poiché la difficoltà del personale nel reperirle in tempo reale compromette la qualità del servizio al cliente. L'85% degli addetti alla vendita in Europa (88% globale) riferisce di avere problemi nell'ottenere assistenza o informazioni in tempi rapidi, una percentuale in lieve aumento rispetto all'anno scorso.

Fornire la tecnologia AI gestione magazzino e strumenti adeguati contribuisce a rendere il lavoro meno stressante e più piacevole per l'87% degli intervistati, permettendo loro di offrire un servizio migliore ai consumatori.



L'88% degli addetti europei concorda inoltre sul fatto che la giusta tecnologia consente di svolgere le attività in modo più rapido ed efficiente.

La gestione dell'inventario resta una sfida centrale che impatta sia la soddisfazione del cliente sia la redditività aziendale. Oltre la metà dei clienti (51% nel 2025, un leggero miglioramento rispetto al 52% del 2024) ammette di aver lasciato un punto vendita senza tutti gli articoli desiderati, spesso a causa di prodotti esauriti o difficili da localizzare.

I decision-maker

- europei sono pienamente consapevoli di queste inefficienze. L'84% di loro indica che la sincronizzazione in tempo reale dell'inventario è una priorità strategica assoluta. Per affrontare queste sfide, molti prevedono di integrare entro i prossimi cinque anni tecnologie avanzate, viste come l’unica strada per migliorare la visibilità degli stock

- e implementare efficaci soluzioni prevenzione perdite inventario (o shrinkage):

- la computer vision, che sarà adottata dal 61% dei retailer

- europei (57% globale);

- la tecnologia RFID (51% in Europa, 54% globale);

- l'AI generativa (49% in Europa, 51% globale).





Un controllo ottimizzato dell'inventario si traduce in un impatto diretto sui margini di profitto. Una precedente indagine di Zebra Technologies Corporation condotta con Oxford Economics (Impact of Intelligent Operations) ha rivelato che i retailer

- hanno ottenuto un aumento della crescita dei ricavi e della redditività fino a 1.8 punti percentuali semplicemente migliorando i flussi di lavoro dedicati alla gestione delle scorte.

I decision-maker

- riconoscono l'impatto di questi miglioramenti su tutti i canali di vendita, online

- e in negozio. L'ottimizzazione dei processi di inventario è aumentata di nove punti percentuali in un anno, salendo al 38% nel 2025, confermandosi la leva principale per aumentare i profitti generati dagli ordini eCommerce.

Anche per la redditività in negozio, l'ottimizzazione dell'inventario è tra i primi tre fattori, attestandosi al 38%. Questo dato è superato unicamente dall'automazione finalizzata a una visibilità immediata dell'inventario (39%) e, in cima alla lista, dagli annunci digitali in-store e dalle retail media network, che hanno registrato un balzo al 43% rispetto al 37% dell'anno precedente.



Proprio in quest'ottica, Zebra ha recentemente completato l'acquisizione di Elo, azienda specializzata in soluzioni per lo sviluppo delle reti retail media

- e il miglioramento dell'esperienza cliente.

In Italia, come nel resto d'Europa, la richiesta di esperienze fluide e personalizzate tra i diversi canali è in aumento. Enzo Tumminaro, Regional Sales Director and Italy Country Manager

- di Zebra Technologies, ha evidenziato come la visibilità dell'inventario, l'automazione retail e l'uso della tecnologia AI gestione magazzino siano elementi essenziali per mantenere la competitività. Le criticità principali restano l'indisponibilità dei prodotti, i processi interni inefficienti e la lentezza delle risposte del personale. Le tecnologie intelligenti sono la chiave per costruire un modello di retail

- più efficiente e orientato al cliente.

Alcune delle recenti innovazioni di Zebra Technologies Corporation e Elo dimostrano come affrontare queste sfide migliorando la visibilità dell'inventario, la produttività del personale e la prevenzione delle perdite:

- Tablet ET401: dotato del processore next-gen

- Qualcomm Dragonwing Q-6690, supporta tecnologie avanzate di AI integrata e multimedia; è inoltre il primo processore mobile enterprise

- al mondo con funzionalità RFID completamente integrate.



Consente agli addetti di localizzare articoli e aggiornare gli stock

- in tempo reale, riducendo le rotture di stock. - WS301 Wearable Mobile Computer: il più piccolo computer mobile enterprise

- Android da polso o clip nel settore, garantisce agli operatori comunicazioni ed esecuzione dei compiti a mani libere; migliora la collaborazione in negozio attraverso Workcloud Sync di Zebra. - Scanner DS82 Series: combina funzionalità di scansione avanzate con RFID integrato; questo strumento semplifica il checkout, riduce i tempi di attesa, aggiorna l'inventario in tempo reale e supporta le soluzioni prevenzione perdite inventario. - Elo I-Series 5 con Android: la quinta generazione del computer touch all-in-one

- di Elo agisce come centro informativo multifunzione; può essere utilizzato per verificare prezzi, controllare l'inventario, effettuare cross-selling

- e supportare applicazioni di retail media. - EloPOS Z30: è un moderno sistema del punto vendita, dotato di un display

- opzionale rivolto al consumatore, che trasferisce le stesse capacità informative e di digital media

- direttamente alla cassa.





L'84% dei decision-maker

- del retail

- in Europa avverte la forte necessità di sincronizzare in tempo reale l’inventario tra i diversi canali per migliorare la previsione della domanda e le attività di riassortimento. Si tratta di un valore superiore di 10 punti percentuali rispetto a chi, pur ritenendolo necessario, dà priorità al miglioramento della gestione dei prezzi e delle promozioni.