Vendite al dettaglio USA a novembre 2024: +0.7%





Le vendite al dettaglio negli Stati Uniti hanno mostrato una crescita inaspettata a novembre 2024, segnando un incremento dello 0,7% rispetto al mese precedente.

Questo dato, reso noto dall'US Census Bureau, ha portato il volume totale a 724,6 miliardi di dollari. Un risultato ancora più notevole se si considera che gli esperti avevano previsto un aumento più contenuto, dello 0,6%.

Ottobre aveva già mostrato segnali positivi, con una crescita dello 0,5%, ma novembre ha superato le aspettative. Guardando all'andamento su base annuale, si registra un incremento del 3,8%, un dato che si confronta favorevolmente con il 2,9% di ottobre.

Questo evidenzia una robustezza della spesa dei consumatori americani, nonostante le preoccupazioni sull'inflazione e l'economia globale.

C'è però un aspetto da considerare: il dato "core", che esclude le vendite di automobili, ha registrato un aumento dello 0,2% su base mensile. Questo dato è in linea con il mese precedente, ma al di sotto delle previsioni degli analisti che avevano stimato una crescita dello 0,4%. Questo suggerisce che l'aumento delle vendite potrebbe essere trainato in gran parte dal settore automobilistico e che la spesa per beni non essenziali potrebbe non essere altrettanto forte.

Nonostante il dato "core" inferiore alle attese, la crescita complessiva delle vendite al dettaglio indica una certa resilienza dell'economia americana. "Questo dato positivo potrebbe fornire un ulteriore spinta all'economia", affermano alcuni esperti, sottolineando l'importanza della spesa dei consumatori per la crescita economica.

Le vendite al dettaglio sono un indicatore fondamentale della salute dell'economia, e i dati di novembre mostrano che, almeno per ora, l'economia americana mantiene un buon passo.