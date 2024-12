Unipol: patto di fiducia con l'agenzia delle entrate con l'adempimento collaborativo





Il gruppo Unipol e l'Agenzia delle Entrate avviano una collaborazione speciale. Unipol Gruppo S.p.A., insieme alla sua controllata UnipolSai Assicurazioni S.p.A., è stata ammessa al regime di "adempimento collaborativo".

Cosa significa entrare nel regime di "adempimento collaborativo?

Vuol dire che Unipol e l'Agenzia delle Entrate lavoreranno a stretto contatto. L'obiettivo principale è creare un rapporto di fiducia e trasparenza.

L'Agenzia delle Entrate e Unipol si consulteranno regolarmente per valutare insieme le situazioni che potrebbero presentare rischi fiscali. In pratica, cercheranno di prevenire problemi, invece di risolverli dopo che si sono verificati. L'ammissione di Unipol è arrivata dopo un'attenta verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate, iniziata a dicembre 2023. L'adesione al programma è stata approvata perché Unipol ha dimostrato di avere un sistema efficiente per individuare e gestire i rischi fiscali. Questo sistema è integrato con il controllo interno dell'azienda. Unipol è uno dei gruppi assicurativi più grandi in Europa e leader in Italia nel settore danni, specialmente per auto e salute. Nel 2023, ha raccolto 15,1 miliardi di euro, di cui 8,7 miliardi nei rami danni e 6,4 miliardi nei rami vita.

businesscommunity.it/blog/images/17Dic2024Unipol_patto_di_fiducia_con_l039agenzia_delle_entrate_con_l039adempimento_collaborativo' width='300' alt='Unipol: patto di fiducia con l'agenzia delle entrate con l'adempimento collaborativo'>

Clicca per ingrandire l'immagine