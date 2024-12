Stellantis investe in Italia: Ecco cosa succederà





Stellantis, il colosso automobilistico, ha ribadito il suo forte impegno in Italia. Jean Philippe Imparato, responsabile europeo di Stellantis, ha annunciato investimenti per 2 miliardi di euro nel 2025. A questi si aggiungono 6 miliardi di euro per acquisti da fornitori italiani. Questo impegno finanziario è totalmente sostenuto con risorse interne, senza ricorrere a fondi pubblici.

La città di Modena, patria della Maserati, diventerà il cuore della produzione di auto di lusso. "Questo polo rappresenterà l'orgoglio del Made in Italy", ha affermato Imparato.

Il progetto coinvolgerà l'intera filiera produttiva della Motor Valley, dalla progettazione alla pre-industrializzazione, con l'uso di componenti italiani innovativi.

Stellantis ha presentato al governo italiano un piano dettagliato per i suoi stabilimenti. A Cassino nascerà la nuova piattaforma STLA Large, che include anche STLA Brain e STLA Smart Cockpit. Su questa piattaforma saranno prodotti tre nuovi modelli. Il primo sarà la nuova Stelvio nel 2025, seguita dalla nuova Giulia nel 2026 e da un modello top di gamma. Ad Atessa, dal 2027, sarà prodotta una nuova versione di veicolo commerciale (large van) pensata per competere con il mercato asiatico.

Torino avrà un ruolo centrale per Stellantis.

Lo stabilimento di Mirafiori ospiterà la sede della regione Enlarged Europe, il centro globale della divisione veicoli commerciali e l'unico sito al mondo per i test di batterie elettriche. Inoltre, Mirafiori sarà il polo produttivo della nuova Fiat 500 ibrida e della futura Fiat 500 elettrica.

Alla domanda su una possibile fusione con Renault, Imparato ha risposto con un categorico "no".