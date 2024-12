Premio nazionale per l'innovazione: i vincitori del Premio dei Premi di Confcommercio





A Roma, si è svolta la cerimonia di premiazione del Premio Nazionale per l'Innovazione, noto anche come "Premio dei Premi". Giunto alla sua quattordicesima edizione, questo riconoscimento è promosso dalla Fondazione Cotec su concessione del Presidente della Repubblica. L'obiettivo è valorizzare la capacità di innovazione delle imprese italiane, considerata una forza trainante per la crescita economica del paese.

Il premio riconosce il ruolo fondamentale del terziario di mercato nel sistema economico italiano e premia le aziende che si sono distinte per l'adozione di soluzioni innovative, sia tecnologiche che organizzative.

Sei imprese hanno ricevuto il riconoscimento per i loro progetti innovativi.

Per la categoria Commercio, sono state premiate:

Conad Centro Nord, per aver implementato un sistema di intelligenza artificiale (AI). Questo sistema aiuta a prendere decisioni più efficaci per la gestione degli assortimenti nei punti vendita, riducendo gli sprechi e aumentando i profitti.

Decathlon, per il suo progetto di economia circolare denominato "Second hand". I clienti possono consegnare articoli sportivi usati nei negozi, ottenendo in cambio buoni regalo. Gli articoli vengono poi rimessi in vendita, promuovendo un modello di consumo sostenibile.

Per la categoria Turismo, i vincitori sono:

Nexi Payments, per una piattaforma e-commerce dedicata a hotel e ristoranti.

Questa soluzione fornisce agli operatori del servizio clienti informazioni e procedure aggiornate, garantendo risposte uniformi ed efficienti alle domande dei clienti.

Questi premi dimostrano come l'innovazione, in tutte le sue forme, sia fondamentale per lo sviluppo del sistema economico italiano.