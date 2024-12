Pensione a 64 anni: una nuova opportunità per andarci in anticipo





Una novità nel mondo pensionistico potrebbe permettere di andare in pensione a 64 anni. Ma non è per tutti. La legge di bilancio introduce un emendamento che rende più flessibile l'accesso alla pensione. La chiave è l'integrazione tra la pensione principale e quella dei fondi complementari.

Questa possibilità è riservata a chi ha almeno 20 anni di contributi e rientra nel regime contributivo. Questo sistema si applica a chi ha iniziato a lavorare dopo il 1° gennaio 1996. Al momento, quindi, riguarda un numero ristretto di persone, con massimo 28 anni di contributi.

Si prevede che l'impatto sarà più significativo a partire dal 2030.

La vera innovazione è che, per la prima volta, si possono sommare gli importi della pensione statale e di quella derivante dai fondi pensione complementari. L'obiettivo è quello di estendere questa possibilità anche ai lavoratori assunti prima del 1996. Circa 80.000 persone potrebbero beneficiarne in futuro.

Attualmente, per andare in pensione a 64 anni, i lavoratori nel regime contributivo devono aver maturato almeno 20 anni di contributi. Inoltre, l'importo della pensione deve essere pari a 3 volte la pensione minima per gli uomini e 2,8 volte per le donne. La novità è che, per raggiungere questa soglia, si può considerare anche la rendita del fondo previdenziale complementare. Questo apre nuove prospettive per chi ha aderito a queste forme di risparmio previdenziale.

Come spiega Claudio Durigon, sottosegretario al lavoro, l'emendamento presentato dalla deputata Tiziana Nisini della Lega “premia la flessibilità in uscita”.